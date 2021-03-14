ВИДЕО. Артета рад победе: Ламела забил красивейший гол, и надо реагировать

14 марта в Лондоне прошел матч 28-го тура Английской Премьер-Лиги.
«Арсенал» одержал волевую победу над «Тоттенхэмом» со счетом 2:1 (Эдегор, 44, Ляказетт, 64, пен – Ламела, 33).
Эрик Ламела забил «Арсеналу» феноменальный гол рабоной, и «канонирам» пришлось реагировать.
ВИДЕО Sport.ua. Пресс-конференция наставника «Арсенала» Микеля Артеты после игры.
События матча
|64'
|ГОЛ ! С пенальти забил Александр Ляказетт (Арсенал).
|44'
|ГОЛ ! Мяч забил Мартин Эдегор (Арсенал).
|33'
|ГОЛ ! Мяч забил Эрик Ламела (Тоттенхэм).
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Источник — Sport.ua
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