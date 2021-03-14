28-й тур
Арсенал
2 : 1
Тоттенхэм
14.03.2021, FT   ТВ-трансляция: 

ВИДЕО. Артета рад победе: Ламела забил красивейший гол, и надо реагировать

В 28-м туре АПЛ «Арсенал» одержал волевую победу над «Тоттенхэмом»

  • 14.03.2021 22:55
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ВИДЕО. Артета рад победе: Ламела забил красивейший гол, и надо реагировать
© Getty Images/Global Images Ukraine

14 марта в Лондоне прошел матч 28-го тура Английской Премьер-Лиги.

«Арсенал» одержал волевую победу над «Тоттенхэмом» со счетом 2:1 (Эдегор, 44, Ляказетт, 64, пен – Ламела, 33).

Эрик Ламела забил «Арсеналу» феноменальный гол рабоной, и «канонирам» пришлось реагировать.

ВИДЕО Sport.ua. Пресс-конференция наставника «Арсенала» Микеля Артеты после игры.

События матча
64' ГОЛ ! С пенальти забил Александр Ляказетт (Арсенал).
44' ГОЛ ! Мяч забил Мартин Эдегор (Арсенал).
33' ГОЛ ! Мяч забил Эрик Ламела (Тоттенхэм).
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Источник — Sport.ua

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