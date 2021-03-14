ФОТО. Дерби Северного Лондона. Моуриньо бит Арсеналом

«Арсенал» одержал волевую победу над «Тоттенхэмом» (2:1). Команда Жозе Моуриньо проводит неудачный сезон. Для Тоттенхэма это поражение стало девятым в текущем сезоне АПЛ. Для главного тренера Жозе Моуриньо это повторение худшего результата в карьере – в сезоне-2015/16 столько же было с «Челси».

«Арсенал» – «Тоттенхэм» – 2:1

Голы: Эдегор, 44, Ляказетт, 64 (пен) – Ламела, 33.

«Арсенал»: Лено, Давид Луис, Седрик Суареш, Тирни, Габриэл Магальяйнс, Джака, Партей, Смит-Роу (Виллиан, 78), Сака (Пепе, 46), Ляказетт (Эль-Нени, 88), Эдегор.

«Тоттенхэм»: Льорис, Алдервейрелд, Доэрти, Санчес, Регилон, Хейбьерг, Ндомбеле (Алли, 62), Бэйл (Сиссоко, 57), Сон Хын Мин (Ламела, 19), Лукас Моура, Кейн.

Предупреждения: Регилон, 40. Санчес, 63. Ламела, 69. Джака, 82.

Удаление: Ламела, 76.

Судья: Оливер (Англия).

14 марта. Лондон. Стадион «Эмирейтс».

Турнирная таблица Премьер-лиги