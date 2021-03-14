28-й тур
Арсенал
0 : 0
Тоттенхэм
14.03.2021 18:30   ТВ-трансляция: 

Арсенал — Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Очередное лондонское дерби обещает быть жарким

  • 14.03.2021 17:55
  • 732 просмотра
  • 1 комментарий
Арсенал — Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
© Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 14 марта, состоится поединок 28-го тура чемпионата Англии по футболу, в котором лондонский «Арсенал» примет «Тоттенхэм».

Зрителей ждет очередное лондонское дерби! Обе команды не слишком удачно проводят текущий сезон, но сдаваться никто не намерен.

«Арсенал»

Что и говорить, для «канониров» этот сезон можно смело назвать провальным. После 27-ми сыгранных туров команда занимает 10-е место в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 38 очков при разнице забитых и пропущенных мячей 35-28.

Честное слово, чемпионат уже близится к завершению, но до сих пор непривычно видеть «Арсенал» не в верхней части турнирной таблицы. Наставник «канониров» Микель Артета прекрасно понимает, что сезон уже не спасти, и готовит свою команду с прицелом на будущий чемпионат.

Зато в Лиге Европы у «Арсенала» все прекрасно. В первом матче 1/8 финала турнира лондонцы обыграли греческий «Олимпиакос» со счетом 3:1 на выезде, создав отличный задел для выхода в 1/4 финала турнира. С другой стороны, сил в еврокубковом поединке «канониры» потратили немало, а «Тоттенхэм» в это время отдыхал.

«Тоттенхэм»

Впрочем, «Тоттенхэм» под руководством прославленного Жозе Муриньо недалеко ушел от «Арсенала». После 27-ми сыгранных туров команда занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 45 очков при разнице забитых и пропущенных мячей 46-28.

Да, «Тоттенхэму» непросто. Но от четвертого места, которое занимает лондонский «Челси», «шпоры» отделяет всего пять зачетных пунктов, при этом у них есть игра в запасе. «Тоттенхэму» вполне по силам совершить последний рывок на финише сезона и пробиться в зону Лиги чемпионов. Правда, и конкуренты не дремлют. В пользу «шпор» говорит серия из трех побед подряд в АПЛ.

В любом случае, рубка обещает быть знатной. Вряд ли сейчас стоит говорить о преимуществах домашнего стадиона, но «Арсенал» не намерен проигрывать. Наиболее вероятным исходом матча видится результативная ничья, хотя победа любой из команд не будет чем-то удивительным.

Ориентировочные составы:

«Арсенал»: Лено — Чеймберс, Луис, Мари, Тирни, Партей, Джака, Сака, Эдегор, Виллиан, Обамеянг.

«Тоттенхэм»: Льорис — Орье, Санчес, Алдервейрелд, Регилон, Хойбьерг, Ндомбеле, Бэйл, Моура, Сон Хын Мин, Кейн.

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14 марта, воскресенье

«Арсенал» — «Тоттенхэм»
Лондон. Стадион «Эмирейтс». 18:30
Прямая трансляция на Setanta Sports Ukraine и MEGOGO
Прогноз Sport.ua — 1:1
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Михаил Шаповалов, Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    avk2307
    online
      avk2307, 14.03.2021 17:58
    0
    Надо Арсеналу побеждать
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 14.03.2021 17:58
    0
    Надо Арсеналу побеждать
    Ссылка
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