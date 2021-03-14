28-й тур
Арсенал
2 : 1
Тоттенхэм
14.03.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Плохой сезон для Моуриньо. Арсенал одержал волевую победу над Тоттенхэмом

14 марта прошел матч 28-го тура Английской Премьер-Лиги

  • 14.03.2021 20:45
  • 482 просмотра
  • 5 комментариев
Плохой сезон для Моуриньо. Арсенал одержал волевую победу над Тоттенхэмом
© Getty Images/Global Images Ukraine

14 марта прошел матч 28-го тура Английской Премьер-Лиги.

«Арсенал» одержал волевую победу над «Тоттенхэмом» (2:1). Команда Жозе Моуриньо проводит неудачный сезон.

Лидеры АПЛ: «Манчестер Сити» (71), «Лестер» (56), «Манчестер Юнайтед» (54), «Челси» (51), «Вест Хэм»  (48), «Эвертон» (46), «Тоттенхэм» (45), «Ливерпуль» (43), «Астон Вилла», «Арсенал» (по 41).

АПЛ. 28-й тур

«Арсенал» – «Тоттенхэм» – 2:1

Голы: Эдегор, 44, Ляказетт, 64 (пен) – Ламела, 33.

«Арсенал»: Лено, Давид Луис, Седрик Суареш, Тирни, Габриэл Магальяйнс, Джака, Партей, Смит-Роу (Виллиан, 78), Сака (Пепе, 46), Ляказетт (Эль-Нени, 88), Эдегор.

«Тоттенхэм»: Льорис, Алдервейрелд, Доэрти, Санчес, Регилон, Хейбьерг, Ндомбеле (Алли, 62), Бэйл (Сиссоко, 57), Сон Хын Мин (Ламела, 19), Лукас Моура, Кейн.

Предупреждения: Регилон, 40. Санчес, 63. Ламела, 69. Джака, 82.

Удаление: Ламела, 76.

Судья: Оливер (Англия).

14 марта. Лондон. Стадион «Эмирейтс».

Турнирная таблица Премьер-лиги

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    avk2307
    online
      avk2307, 14.03.2021 21:14
    0
    Арсенал в первом тайме по ударам 13-1 . Штанга,перекладина и моменты.
    У Тотенгема 1 момент- гол.
    Ну разве не по праву Арсенал победил?
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 14.03.2021 21:12
    0
    Арсенал все должен и без пенальти должен был.
    Но и пенальти заслуженный.
    Ссылка
    Pol Chopa
    online
      Pol Chopa, 14.03.2021 21:09
    +1
    Дааа уж,должен признать что сегодня Арсенал играл лучше,хотя Тотему в 1м тайме просто везло(2ве штанги),даже в том что Сон(он и так в последних матчах не очень) потянул мышцу и вышел Ламела(в последних матчах он нервный) и забил притом хорош гол,там называют Регилон -Моура-Ламела,но откуда мяч у Регилона,правильно от Бейла с его длинющей и точнейшей передачи,он вообще играл хорошо не хуже остальных,а этот Особенный его снял почему?, то откуда тогда прсихологический климат в команде возмьется.Ну и наст-й Тотем увидел токо тогда когда *жареный петух ....*(остались в меньшестве Ламела ж) теперь Маур посадит Ламелу на лавку надолго.Маур и только он продул гл.матч за очи.
    Стоить отметить, что самого начала образовалась пара Санчес-6-Ляказет-9-т.е 69,в которой сверху оказалась 9 при помощи Оливера который назначил абс.глупый пеналь(здесь согласен с коментатором).жду игру в Загребе.
    Ссылка
    Ihor86
    online
      Ihor86, 14.03.2021 21:08
    0
    Привет великому эксперту Грозному!
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    Tеllur
    online
      Tеllur, 14.03.2021 21:03
    0
    Земляков дербают, а аутам летят.)
    Ссылка
    Pol Chopa
    online
      Pol Chopa, 14.03.2021 21:09
    +1
    Дааа уж,должен признать что сегодня Арсенал играл лучше,хотя Тотему в 1м тайме просто везло(2ве штанги),даже в том что Сон(он и так в последних матчах не очень) потянул мышцу и вышел Ламела(в последних матчах он нервный) и забил притом хорош гол,там называют Регилон -Моура-Ламела,но откуда мяч у Регилона,правильно от Бейла с его длинющей и точнейшей передачи,он вообще играл хорошо не хуже остальных,а этот Особенный его снял почему?, то откуда тогда прсихологический климат в команде возмьется.Ну и наст-й Тотем увидел токо тогда когда *жареный петух ....*(остались в меньшестве Ламела ж) теперь Маур посадит Ламелу на лавку надолго.Маур и только он продул гл.матч за очи.
    Стоить отметить, что самого начала образовалась пара Санчес-6-Ляказет-9-т.е 69,в которой сверху оказалась 9 при помощи Оливера который назначил абс.глупый пеналь(здесь согласен с коментатором).жду игру в Загребе.
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 14.03.2021 21:14
    0
    Арсенал в первом тайме по ударам 13-1 . Штанга,перекладина и моменты.
    У Тотенгема 1 момент- гол.
    Ну разве не по праву Арсенал победил?
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 14.03.2021 21:12
    0
    Арсенал все должен и без пенальти должен был.
    Но и пенальти заслуженный.
    Ссылка
    Ihor86
    online
      Ihor86, 14.03.2021 21:08
    0
    Привет великому эксперту Грозному!
    Ссылка
    Tеllur
    online
      Tеllur, 14.03.2021 21:03
    0
    Земляков дербают, а аутам летят.)
    Ссылка
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