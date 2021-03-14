Плохой сезон для Моуриньо. Арсенал одержал волевую победу над Тоттенхэмом

14 марта прошел матч 28-го тура Английской Премьер-Лиги.
«Арсенал» одержал волевую победу над «Тоттенхэмом» (2:1). Команда Жозе Моуриньо проводит неудачный сезон.
Лидеры АПЛ: «Манчестер Сити» (71), «Лестер» (56), «Манчестер Юнайтед» (54), «Челси» (51), «Вест Хэм» (48), «Эвертон» (46), «Тоттенхэм» (45), «Ливерпуль» (43), «Астон Вилла», «Арсенал» (по 41).
АПЛ. 28-й тур
«Арсенал» – «Тоттенхэм» – 2:1
Голы: Эдегор, 44, Ляказетт, 64 (пен) – Ламела, 33.
«Арсенал»: Лено, Давид Луис, Седрик Суареш, Тирни, Габриэл Магальяйнс, Джака, Партей, Смит-Роу (Виллиан, 78), Сака (Пепе, 46), Ляказетт (Эль-Нени, 88), Эдегор.
«Тоттенхэм»: Льорис, Алдервейрелд, Доэрти, Санчес, Регилон, Хейбьерг, Ндомбеле (Алли, 62), Бэйл (Сиссоко, 57), Сон Хын Мин (Ламела, 19), Лукас Моура, Кейн.
Предупреждения: Регилон, 40. Санчес, 63. Ламела, 69. Джака, 82.
Удаление: Ламела, 76.
Судья: Оливер (Англия).
14 марта. Лондон. Стадион «Эмирейтс».
Турнирная таблица Премьер-лиги
Источник — Sport.ua
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У Тотенгема 1 момент- гол.
Ну разве не по праву Арсенал победил?
Но и пенальти заслуженный.
Стоить отметить, что самого начала образовалась пара Санчес-6-Ляказет-9-т.е 69,в которой сверху оказалась 9 при помощи Оливера который назначил абс.глупый пеналь(здесь согласен с коментатором).жду игру в Загребе.
Стоить отметить, что самого начала образовалась пара Санчес-6-Ляказет-9-т.е 69,в которой сверху оказалась 9 при помощи Оливера который назначил абс.глупый пеналь(здесь согласен с коментатором).жду игру в Загребе.
У Тотенгема 1 момент- гол.
Ну разве не по праву Арсенал победил?
Но и пенальти заслуженный.
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