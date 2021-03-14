ВИДЕО. Фантастический шедевр! Ламела забил Арсеналу бешеный гол рабоной

14 марта в Лондоне прошел матч 28-го тура Английской Премьер-Лиги.
«Арсенал» одержал волевую победу над «Тоттенхэмом» со счетом 2:1 (Эдегор, 44, Ляказетт, 64, пен – Ламела, 33).
ВИДЕО. Эрик Ламела забил Арсеналу феноменальный гол рабоной!
Феноменальный гол Ламелы pic.twitter.com/rJSlnPooaB— Sabre-tooth Squirrel (@nickst_ua) March 14, 2021
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Источник — Sport.ua
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6 с половиной лет назад:
https://www.youtube.com/watch?v=OKlt_O1F5bk
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6 с половиной лет назад:
https://www.youtube.com/watch?v=OKlt_O1F5bk
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