ВИДЕО. Фантастический шедевр! Ламела забил Арсеналу бешеный гол рабоной

В 28-м туре АПЛ «Арсенал» одержал волевую победу над «Тоттенхэмом»

  • 14.03.2021 21:10
  • 6810 просмотров
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ВИДЕО. Фантастический шедевр! Ламела забил Арсеналу бешеный гол рабоной
© Getty Images/Global Images Ukraine

14 марта в Лондоне прошел матч 28-го тура Английской Премьер-Лиги.

«Арсенал» одержал волевую победу над «Тоттенхэмом» со счетом 2:1 (Эдегор, 44, Ляказетт, 64, пен – Ламела, 33).

ВИДЕО. Эрик Ламела забил Арсеналу феноменальный гол рабоной!

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Источник — Sport.ua

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