Победный шедевр от Довбика. Днепр-1 впервые обыграл Ворсклу в Полтаве

Обе команды неплохо провели стартовые матчи весенней части чемпионата Украины, одержав по две победы и по два раза сыграв вничью. Поэтому понятно было их желание продолжить свои беспроигрышные серии. Тем более, что в случае успеха «Ворскла» могла укрепить свою пятую позицию в турнирной таблице Премьер-Лиги, а «Днепр-1» имел шанс уйти подальше от группы команд, которые ведут борьбу за сохранение места в элитном дивизионе.

Соперники начали игру в хорошем темпе и старились быстро переходить из обороны в атаку. Вот только с ударами по воротам ни у одних, ни у других в начале матча совсем не выходило. А первый по-настоящему опасный момент возник вблизи ворот гостей на 18-й минуте. «Ворскла» получила право на перспективный штрафной удар, который решил исполнить Тилль. Мяч попал в стенку и отскочил к Скляру, а тот уже пробивал с близкого расстояния. Днепрян выручил Юрчук, отбивший мяч на угловой. Игроки «Ворсклы» показывали судье, что после удара Тилля мяч попал в руку кому-то из игроков «Днепра-1», но Виктор Копиевский нарушения правил не увидел и продолжил игру.

Гости ответили на 27-й минуте, когда после розыгрыша углового мячом завладел Тейлор. Наносил удар он примерно с линии штрафной площади в правый от себя угол ворот, но промахнулся. А на 32-й минуте снова голевой момент создали хозяева поля. Тилль справа сделал нацеленную передачу на линию вратарской, куда устремился Кулач. Нападающий полтавского клуба бил головой с близкого расстояния, однако Юрчук во второй раз в матче спас свою команду от пропущенного мяча.

Зато на 41-й минуте гол состоялся в ворота «Ворсклы». Это Довбик подхватил мяч на половине поля соперников, продвинулся с ним вперед и не добегая до штрафной площади сильно пробил левой ногой под перекладину. Ризнык, скорее всего, не был готов к такому повороту событий и мяча не достал.

Вот так с минимальным перевесом гостей команды отправились отдыхать.

Сразу после перерыва на 50-й минуте «Днепр-1» мог увеличить свое преимущество. Чуже, получив мяч в штрафной площади хозяев поля, решил пробить с ходу в правый верхний угол ворот. Ризнык вряд ли бы доставал этот мяч, но тот пролетел в нескольких сантиметрах от штанги. А на 54-й минуте гости остались в меньшинстве. Дуглас в центре поля сбил Степанюка и, получив второе предупреждение в матче, вынужден был досрочно покинуть поле.

Получив численное преимущество, «Ворскла» пошла вперед большими силами и могла отыграться уже на 63-й минуте. Вначале последовала дальняя передача Чеснакова на Кане, а тот головой сбросил под удар Пуцлину. Хорват бил метров с восьми, но Юрчук в очередной раз сыграл надежно и отбил мяч за линию ворот.

Днепряне тоже старались не отсиживаться только в обороне. Дважды в течение 68-й и 69-й минут они организовали неплохие контратаки, которые завершали Цуриков и Довбик. Однако Ризнык оба раза все контролировал и забирал мяч в руки.

На 75-й минуте после розыгрыша углового Пердута выполнил мягкую передачу в центр штрафной площади на Яворского, который головой пробил рядом с дальним верхним углом. Через две минуты в борьбе с Довбиком в штрафной площади гостей упал Челядин, но, как и в первом тайме, арбитр пенальти не поставил, да еще и выдал предупреждение полтавскому футболисту за симуляцию. А на 87-й минуте Ребенок после передачи справа от Луизао головой пробил метров с десяти чуть мимо правой боковой стойки ворот.

В итоге «Днепр-1» в меньшинстве сумел удержать победный для себя счет, впервые выиграл у «Ворсклы» в Полтаве и заработал важные три очка. Для подопечных Юрия Максимова это первое поражение во второй части чемпионата страны и всего четвертое в 18 матчах.

Украинская Премьер-лига. 18 тур.

«Ворскла» – «Днепр-1» – 0:1

Довбик (40)

Скляр (4), Тилль (45+1), Челядин (77) – Дуглас (17), Когут (34)

Дуглас (54, две желтые карточки)

«Ворскла»: Ризнык, Альюн, Чеснаков (Щербак, 72), Пердута, Яворский, Скляр (Луизао, 46), Пуцлин, Тилль, Кане, Степанюк (Челядин, 64), Кулач (Ребенок, 77)

«Днепр-1»: Юрчук, Тейлор, Дуглас, Логинов, Дубинчак, Пихалёнок (Ди Франко, 71), Игнатенко, Назаренко (Цуриков, 58), Чуже (Адамюк, 71), Когут (Сваток, 58), Довбик (Хобленко, 89)

Арбитр: Виктор Копиевский (Запорожье)

Стадион «Ворскла» имени А.Бутовского (Полтава)

ВОРСКЛА - ДНЕПР-1. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА