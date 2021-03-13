18-й тур
Ворскла
0 : 1
Днепр-1
13.03.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Победный шедевр от Довбика. Днепр-1 впервые обыграл Ворсклу в Полтаве

Полтавчане уступили с минимальным счетом, играя почти тайм в большинстве

  • 13.03.2021 18:53
  • 3987 просмотров
  • 17 комментариев
Победный шедевр от Довбика. Днепр-1 впервые обыграл Ворсклу в Полтаве
© ФК Ворскла

Обе команды неплохо провели стартовые матчи весенней части чемпионата Украины, одержав по две победы и по два раза сыграв вничью. Поэтому понятно было их желание продолжить свои беспроигрышные серии. Тем более, что в случае успеха «Ворскла» могла укрепить свою пятую позицию в турнирной таблице Премьер-Лиги, а «Днепр-1» имел шанс уйти подальше от группы команд, которые ведут борьбу за сохранение места в элитном дивизионе. 

Соперники начали игру в хорошем темпе и старились быстро переходить из обороны в атаку. Вот только с ударами по воротам ни у одних, ни у других в начале матча совсем не выходило. А первый по-настоящему опасный момент возник вблизи ворот гостей на 18-й минуте. «Ворскла» получила право на перспективный штрафной удар, который решил исполнить Тилль. Мяч попал в стенку и отскочил к Скляру, а тот уже пробивал с близкого расстояния. Днепрян выручил Юрчук, отбивший мяч на угловой. Игроки «Ворсклы» показывали судье, что после удара Тилля мяч попал в руку кому-то из игроков «Днепра-1», но Виктор Копиевский нарушения правил не увидел и продолжил игру. 

Гости ответили на 27-й минуте, когда после розыгрыша углового мячом завладел Тейлор. Наносил удар он примерно с линии штрафной площади в правый от себя угол ворот, но промахнулся. А на 32-й минуте снова голевой момент создали хозяева поля. Тилль справа сделал нацеленную передачу на линию вратарской, куда устремился Кулач. Нападающий полтавского клуба бил головой с близкого расстояния, однако Юрчук во второй раз в матче спас свою команду от пропущенного мяча. 

Зато на 41-й минуте гол состоялся в ворота «Ворсклы». Это Довбик подхватил мяч на половине поля соперников, продвинулся с ним вперед и не добегая до штрафной площади сильно пробил левой ногой под перекладину. Ризнык, скорее всего, не был готов к такому повороту событий и мяча не достал. 

Вот так с минимальным перевесом гостей команды отправились отдыхать.          

Сразу после перерыва на 50-й минуте «Днепр-1» мог увеличить свое преимущество. Чуже, получив мяч в штрафной площади хозяев поля, решил пробить с ходу в правый верхний угол ворот. Ризнык вряд ли бы доставал этот мяч, но тот пролетел в нескольких сантиметрах от штанги. А на 54-й минуте гости остались в меньшинстве. Дуглас в центре поля сбил Степанюка и, получив второе предупреждение в матче, вынужден был досрочно покинуть поле. 

Получив численное преимущество, «Ворскла» пошла вперед большими силами и могла отыграться уже на 63-й минуте. Вначале последовала дальняя передача Чеснакова на Кане, а тот головой сбросил под удар Пуцлину. Хорват бил метров с восьми, но Юрчук в очередной раз сыграл надежно и отбил мяч за линию ворот. 

Днепряне тоже старались не отсиживаться только в обороне. Дважды в течение 68-й и 69-й минут они организовали неплохие контратаки, которые завершали Цуриков и Довбик. Однако Ризнык оба раза все контролировал и забирал мяч в руки. 

На 75-й минуте после розыгрыша углового Пердута выполнил мягкую передачу в центр штрафной площади на Яворского, который головой пробил рядом с дальним верхним углом. Через две минуты в борьбе с Довбиком в штрафной площади гостей упал Челядин, но, как и в первом тайме, арбитр пенальти не поставил, да еще и выдал предупреждение полтавскому футболисту за симуляцию. А на 87-й минуте Ребенок после передачи справа от Луизао головой пробил метров с десяти чуть мимо правой боковой стойки ворот. 

В итоге «Днепр-1» в меньшинстве сумел удержать победный для себя счет, впервые выиграл у «Ворсклы» в Полтаве и заработал важные три очка. Для подопечных Юрия Максимова это первое поражение во второй части чемпионата страны и всего четвертое в 18 матчах.  

Украинская Премьер-лига. 18 тур.

«Ворскла» – «Днепр-1» – 0:1

Довбик (40)

Скляр (4), Тилль (45+1), Челядин (77) – Дуглас (17), Когут (34)

Дуглас (54, две желтые карточки)

«Ворскла»: Ризнык, Альюн, Чеснаков (Щербак, 72), Пердута, Яворский, Скляр (Луизао, 46), Пуцлин, Тилль, Кане, Степанюк (Челядин, 64), Кулач (Ребенок, 77)

«Днепр-1»: Юрчук, Тейлор, Дуглас, Логинов, Дубинчак, Пихалёнок (Ди Франко, 71), Игнатенко, Назаренко (Цуриков, 58), Чуже (Адамюк, 71), Когут (Сваток, 58), Довбик (Хобленко, 89)

Арбитр: Виктор Копиевский (Запорожье)

Стадион «Ворскла» имени А.Бутовского (Полтава)

ВОРСКЛА - ДНЕПР-1. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Игорь Заржицкий, Sport.ua

(8 голосов)

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Комментарии
    Igor Avtoigor
    online
      Igor Avtoigor, 13.03.2021 19:41
    0
    Саша Яковенко, 13.03.2021 19:34
    Почти тайм в большинстве и ... забивать некому.
    Гол красивый. Победа вполне грамотная и заслуженная.
    После удаления Днепр грамотно провёл замены в середине поля. И было кем менять.
    У Ворсклы некем заменять в середине, некем заменять в нападении. И такая картина уже много лет. В межсезонье, сколько пришло, столько и ушло. Выпадает арендованный Цитаишвили и некому креативить. Челядину ещё рано играть в УПЛ. Ребенку пора усиливать команды первой лиги.
    Согласен, нет Георгия и совсем другая картина, сегодняшний матч тому подтверждение, выпал и все
    Ссылка
    Саша Яковенко
    online
      Саша Яковенко, 13.03.2021 19:34
    +3
    Почти тайм в большинстве и ... забивать некому.
    Гол красивый. Победа вполне грамотная и заслуженная.
    После удаления Днепр грамотно провёл замены в середине поля. И было кем менять.
    У Ворсклы некем заменять в середине, некем заменять в нападении. И такая картина уже много лет. В межсезонье, сколько пришло, столько и ушло. Выпадает арендованный Цитаишвили и некому креативить. Челядину ещё рано играть в УПЛ. Ребенку пора усиливать команды первой лиги.
    Ссылка
    Igor Avtoigor
    online
      Igor Avtoigor, 13.03.2021 19:28
    0
    Batya, 13.03.2021 19:14
    Ворскла у другому колі залежна від Ціташвілі.
    Его летом могу вернуть Динамо сегодня его не было и месяц из-за травмы
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 13.03.2021 19:14
    +3
    BekXan, 13.03.2021 19:08
    Днепр с заслуженной победой ,молодца.Приехали хотели взять очки и они это сделали.По Ворскле те кто говорит про 3 место это смешно.Борьба за 5 ку это реалии.И Ворскла первого круга и этого две разные команды.По факту после такой игры и в целом результатов последних на месте руководства нада команду раком ставить.Ребятки видимо слишком подумали что все задачи решены и на всё плевать.Максимова тоже встряхнуть и нагнуть.Слишком много монотоности и своего какого то вукума в команде и вокруг неё.Настало время дать п@здюлей и команде и тренеру !
    Благодарим. Вам удачи в борьбе за ЕК!
    Ссылка
    Batya
    online
      Batya, 13.03.2021 19:14
    0
    Ворскла у другому колі залежна від Ціташвілі.
    Ссылка
    SanyaPOL
    online
      SanyaPOL, 13.03.2021 19:13
    +2
    Sauron, 13.03.2021 19:01
    Але гру команді Максимов поставив.
    Є свій малюнок.
    Яку гру???? Бей вперед - Кулач может быть забьет....
    Ссылка
    Tеllur
    online
      Tеllur, 13.03.2021 19:10
    0
    Ворскла на выезде сыграла вничью с Шахтёром и Зарёй, но проиграла Динамо.
    Теперь всех будет принимать дома. Вот где может решиться судьба топ мест, а совсем не завтра.
    Ссылка
    KSF
    online
      KSF, 13.03.2021 19:09
    +4
    З перемогою!
    Ссылка
    BekXan
    online
      BekXan, 13.03.2021 19:08
    +8
    Днепр с заслуженной победой ,молодца.Приехали хотели взять очки и они это сделали.По Ворскле те кто говорит про 3 место это смешно.Борьба за 5 ку это реалии.И Ворскла первого круга и этого две разные команды.По факту после такой игры и в целом результатов последних на месте руководства нада команду раком ставить.Ребятки видимо слишком подумали что все задачи решены и на всё плевать.Максимова тоже встряхнуть и нагнуть.Слишком много монотоности и своего какого то вукума в команде и вокруг неё.Настало время дать п@здюлей и команде и тренеру !
    Ссылка
    Igor Avtoigor
    online
      Igor Avtoigor, 13.03.2021 19:08
    0
    Завтра Олимпик с Александрией, скорее всего победа последней, Колос порвет Мариуполь, а значит в таблице для Днепра не чего не поменяется хотя это мои предположения
    Ссылка
    babovoz
    online
      babovoz, 13.03.2021 19:05
    0
    Дніпро було на голову сильніше, це факт, і це тревожить.А як вигнали Дугласа, тільки тоді з'явились моменти у полтавців.
    Ссылка
    SeM077
    online
      SeM077, 13.03.2021 19:03
    +1
    Sauron, 13.03.2021 19:01
    Але гру команді Максимов поставив.
    Є свій малюнок.
    Згідний. Але якийсь виходить постійно вертикальний футбол. Якщо перші не пропускають, то нормально виходить.
    Ссылка
    Николай Власов
    online
      Николай Власов, 13.03.2021 19:02
    +10
    поздравляю днепр1 с победой
    Ссылка
    Sauron
    online
      Sauron, 13.03.2021 19:01
    +2
    SeM077, 13.03.2021 18:56
    Дякуємо Ворсклі за перше коло, але все ж таки зливається під кінець чемпіонату. Хоч би 5 місце втримали і то не факт. Дніпро-1 з перемогою.
    Але гру команді Максимов поставив.
    Є свій малюнок.
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 13.03.2021 18:59
    +12
    Помню как прохладно почти все встретили назначение Йовичевича, а ведь умеет работать человек.
    Ссылка
    SeM077
    online
      SeM077, 13.03.2021 18:56
    +9
    Дякуємо Ворсклі за перше коло, але все ж таки зливається під кінець чемпіонату. Хоч би 5 місце втримали і то не факт. Дніпро-1 з перемогою.
    Ссылка
    SanyaPOL
    online
      SanyaPOL, 13.03.2021 18:55
    -6
    Дніща...
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 13.03.2021 18:59
    +12
    Помню как прохладно почти все встретили назначение Йовичевича, а ведь умеет работать человек.
    Ссылка
    Николай Власов
    online
      Николай Власов, 13.03.2021 19:02
    +10
    поздравляю днепр1 с победой
    Ссылка
    SeM077
    online
      SeM077, 13.03.2021 18:56
    +9
    Дякуємо Ворсклі за перше коло, але все ж таки зливається під кінець чемпіонату. Хоч би 5 місце втримали і то не факт. Дніпро-1 з перемогою.
    Ссылка
    BekXan
    online
      BekXan, 13.03.2021 19:08
    +8
    Днепр с заслуженной победой ,молодца.Приехали хотели взять очки и они это сделали.По Ворскле те кто говорит про 3 место это смешно.Борьба за 5 ку это реалии.И Ворскла первого круга и этого две разные команды.По факту после такой игры и в целом результатов последних на месте руководства нада команду раком ставить.Ребятки видимо слишком подумали что все задачи решены и на всё плевать.Максимова тоже встряхнуть и нагнуть.Слишком много монотоности и своего какого то вукума в команде и вокруг неё.Настало время дать п@здюлей и команде и тренеру !
    Ссылка
    KSF
    online
      KSF, 13.03.2021 19:09
    +4
    З перемогою!
    Ссылка
    Саша Яковенко
    online
      Саша Яковенко, 13.03.2021 19:34
    +3
    Почти тайм в большинстве и ... забивать некому.
    Гол красивый. Победа вполне грамотная и заслуженная.
    После удаления Днепр грамотно провёл замены в середине поля. И было кем менять.
    У Ворсклы некем заменять в середине, некем заменять в нападении. И такая картина уже много лет. В межсезонье, сколько пришло, столько и ушло. Выпадает арендованный Цитаишвили и некому креативить. Челядину ещё рано играть в УПЛ. Ребенку пора усиливать команды первой лиги.
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 13.03.2021 19:14
    +3
    BekXan, 13.03.2021 19:08
    Днепр с заслуженной победой ,молодца.Приехали хотели взять очки и они это сделали.По Ворскле те кто говорит про 3 место это смешно.Борьба за 5 ку это реалии.И Ворскла первого круга и этого две разные команды.По факту после такой игры и в целом результатов последних на месте руководства нада команду раком ставить.Ребятки видимо слишком подумали что все задачи решены и на всё плевать.Максимова тоже встряхнуть и нагнуть.Слишком много монотоности и своего какого то вукума в команде и вокруг неё.Настало время дать п@здюлей и команде и тренеру !
    Благодарим. Вам удачи в борьбе за ЕК!
    Ссылка
    SanyaPOL
    online
      SanyaPOL, 13.03.2021 19:13
    +2
    Sauron, 13.03.2021 19:01
    Але гру команді Максимов поставив.
    Є свій малюнок.
    Яку гру???? Бей вперед - Кулач может быть забьет....
    Ссылка
    Sauron
    online
      Sauron, 13.03.2021 19:01
    +2
    SeM077, 13.03.2021 18:56
    Дякуємо Ворсклі за перше коло, але все ж таки зливається під кінець чемпіонату. Хоч би 5 місце втримали і то не факт. Дніпро-1 з перемогою.
    Але гру команді Максимов поставив.
    Є свій малюнок.
    Ссылка
    SeM077
    online
      SeM077, 13.03.2021 19:03
    +1
    Sauron, 13.03.2021 19:01
    Але гру команді Максимов поставив.
    Є свій малюнок.
    Згідний. Але якийсь виходить постійно вертикальний футбол. Якщо перші не пропускають, то нормально виходить.
    Ссылка
    Igor Avtoigor
    online
      Igor Avtoigor, 13.03.2021 19:41
    0
    Саша Яковенко, 13.03.2021 19:34
    Почти тайм в большинстве и ... забивать некому.
    Гол красивый. Победа вполне грамотная и заслуженная.
    После удаления Днепр грамотно провёл замены в середине поля. И было кем менять.
    У Ворсклы некем заменять в середине, некем заменять в нападении. И такая картина уже много лет. В межсезонье, сколько пришло, столько и ушло. Выпадает арендованный Цитаишвили и некому креативить. Челядину ещё рано играть в УПЛ. Ребенку пора усиливать команды первой лиги.
    Согласен, нет Георгия и совсем другая картина, сегодняшний матч тому подтверждение, выпал и все
    Ссылка
    Igor Avtoigor
    online
      Igor Avtoigor, 13.03.2021 19:28
    0
    Batya, 13.03.2021 19:14
    Ворскла у другому колі залежна від Ціташвілі.
    Его летом могу вернуть Динамо сегодня его не было и месяц из-за травмы
    Ссылка
    Batya
    online
      Batya, 13.03.2021 19:14
    0
    Ворскла у другому колі залежна від Ціташвілі.
    Ссылка
    Tеllur
    online
      Tеllur, 13.03.2021 19:10
    0
    Ворскла на выезде сыграла вничью с Шахтёром и Зарёй, но проиграла Динамо.
    Теперь всех будет принимать дома. Вот где может решиться судьба топ мест, а совсем не завтра.
    Ссылка
    Igor Avtoigor
    online
      Igor Avtoigor, 13.03.2021 19:08
    0
    Завтра Олимпик с Александрией, скорее всего победа последней, Колос порвет Мариуполь, а значит в таблице для Днепра не чего не поменяется хотя это мои предположения
    Ссылка
    babovoz
    online
      babovoz, 13.03.2021 19:05
    0
    Дніпро було на голову сильніше, це факт, і це тревожить.А як вигнали Дугласа, тільки тоді з'явились моменти у полтавців.
    Ссылка
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