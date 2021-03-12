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Днепр-1
13.03.2021 17:00   ТВ-трансляция: 

Ворскла – Днепр-1. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Обе команды в 2021 году идут без поражений в УПЛ

  • 12.03.2021 10:40
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Ворскла – Днепр-1. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
© СК Днепр-1

В субботу, 13 марта, состоится поединок 18-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сойдутся полтавская «Ворскла» и «Днепр-1». Полтавчане претендуют на один из комплектов наград чемпионата и занимают пятое место в турнирной таблице, имея в активе 28 зачетных баллов. Их визави – днепряне, расположились на десятой строчке, отставая от «Ворсклы» на 12 очков. Они еще не потеряли шансы на попадание в еврокубки, но выполнить эту задачу будет крайне трудно.

«Ворскла»

В прошлом туре команда Юрия Максимова провела выездной поединок против «Мариуполя». «Ворскла» на «ноль» сыграла в защите, а свой момент реализовала с пенальти – отличился лучший бомбардир полтавчан Владислав Кулач. В новом году воспитанники Максимова идут без поражений: из четырех сыгранных поединков дважды они праздновали победу, еще два матча свели к ничьей.

Команда играет результативно, игроки атаки «Ворсклы» забили 7 голов в 4 матчах, пропустив 4 мяча. В нападении полтавчан выделяется пара форвардов Кулач – Степанюк: первый ярко выраженный бомбардир, а второй чаще выступает в качестве ассистента. К сожалению, в поединке с «Мариуполем» получил тяжелую травму Георгий Цитаишвили, который выбыл до конца сезона. Учитывая не слишком мощную скамейку запасных, потеря арендованного «динамовца» может сказаться на результатах команды.

«Днепр-1»

Не имел поражений в весенних матчах чемпионата и «Днепр-1». Стартовали подопечные Йовичевича в новом году просто замечательно: две сухие победы с одинаковым счетом 2:0 над «Рухом» и «Олимпиком». Но в двух следующих поединках днепряне набрали лишь по одному баллу. Также они выбыли из розыгрыша Кубка Украины, проиграв «Александрии» в серии пенальти.

Прервать свою безвыигрышную серию у «Днепра-1» будет возможность в субботу. Пока нельзя сказать, что в игре команды произошел спад, так как моменты у ворот никуда не исчезли, в защите футболисты действуют достаточно надежно, а результативная игра центрбека Дугласа стала открытием весенней части чемпионата. А еще не показали свои лучшие качества бразильские новички команды, как и хорватский нападающий Чуже. Поэтому резервы для улучшения игры у днепрян есть.

Матч первого круга в Днепре завершился результативной ничьей 2:2. Тогда в составе «Днепра-1» отличились Назаренко и Булеца, а у «Ворсклы» – Кулач и Кане. Немного больше шансов одержать победу в Полтаве имеет команда Максимова, но вполне вероятным исходом поединка может стать ничья.

Ориентировочные составы

«Ворскла»: Ризнык – Пердута, Яворский, Чеснаков, Альюн, Скляр, Пуцлин, Тилль, Кане, Степанюк, Кулач.

«Днепр-1»: Юрчук – Тейлор, Логинов, Дуглас, Дубинчак, Пихаленок, Игнатенко, Назаренко, Ди Франко, Чуже, Довбик.

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13 марта, суббота

«Ворскла» – «Днепр-1»
Полтава. Стадион «Ворскла» имени Алексея Бутовского. 17:00
ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 2»
ВОРСКЛА — ДНЕПР-1. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
 Арбитр: Виктор Копиевский (Кропивницкий)
Прогноз Sport.ua — 1:1
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Денис Шаховец, Sport.ua

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