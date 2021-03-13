18-й тур
Ворскла
0 : 1
Днепр-1
13.03.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Ворскла – Днепр-1 – 0:1. Победа в меньшинстве. Видео гола и обзор матча

Смотрите лучшие моменты встречи 18-го тура УПЛ

  • 13.03.2021 19:22
  • 2435 просмотров
  • 3 комментария
Ворскла – Днепр-1 – 0:1. Победа в меньшинстве. Видео гола и обзор матча
© СК Днепр-1

В субботу, 13 марта, состоялся поединок восемнадцатого тура чемпионата Украины, в котором полтавская «Ворскла» принимала «Днепр-1».

Украинская Премьер-лига. 18 тур.

«Ворскла» – «Днепр-1» – 0:1

Довбик (40)

Обзор матча

Гол Довбика

Лучшие моменты первого тайма

Удаление Дугласа

Лучшие моменты второго тайма

События матча
54' Дуглас Баселар (Днепр-1) получает красную карточку.
41' ГОЛ ! Мяч забил Артем Довбик (Днепр-1).
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    YOU OK?
    online
      YOU OK?, 13.03.2021 19:54
    0
    Ссылка
    didin87
    online
      didin87, 13.03.2021 19:48
    +1
    абсолютное левое удаление, Дуглас сыграл в мяч, далее картинное падение, судья далеко, детали момента не видел
    Ссылка
    Sauron
    online
      Sauron, 13.03.2021 19:27
    0
    Голасо
    Ссылка
    didin87
    online
      didin87, 13.03.2021 19:48
    +1
    абсолютное левое удаление, Дуглас сыграл в мяч, далее картинное падение, судья далеко, детали момента не видел
    Ссылка
    YOU OK?
    online
      YOU OK?, 13.03.2021 19:54
    0
    Ссылка
    Sauron
    online
      Sauron, 13.03.2021 19:27
    0
    Голасо
    Ссылка
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