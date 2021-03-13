Ворскла – Днепр-1 – 0:1. Победа в меньшинстве. Видео гола и обзор матча

В субботу, 13 марта, состоялся поединок восемнадцатого тура чемпионата Украины, в котором полтавская «Ворскла» принимала «Днепр-1».
Украинская Премьер-лига. 18 тур.
«Ворскла» – «Днепр-1» – 0:1
Довбик (40)
Обзор матча
Гол Довбика
Лучшие моменты первого тайма
Удаление Дугласа
Лучшие моменты второго тайма
События матча
|54'
|Дуглас Баселар (Днепр-1) получает красную карточку.
|41'
|ГОЛ ! Мяч забил Артем Довбик (Днепр-1).
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Источник — Sport.ua
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