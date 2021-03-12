В субботу, 13 марта, состоится поединок восемнадцатого тура чемпионата Украины, в котором полтавская «Ворскла» будет принимать «Днепр-1». Матч пройдет в Полтаве на стадионе «Ворскла» имени А.Бутовского и начнется в 17:00.

Полтавчане и днепряне в текущем первенстве преследуют кардинально разные задачи. «Зелено-белые» ведут борьбу за попадание в Лигу Европы, а «Днепр-1» пытается сохранить прописку в элите украинского футбола. К очному противостоянию соперники подошли с беспроигрышными сериями. У «Ворсклы» она насчитывает пять матчей, днепряне не проигрывают четыре поединка. В прошлом туре «Ворскла» с минимальным счетом обыграла «Мариуполь», а команда Игора Йовичевича сыграла вничью с «Александрией» – 1:1. В первом круге днепряне на своем поле в компенсированное время вырвали ничью у «Ворсклы» – 2:2. В той встрече арбитр удалил троих футболистов.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ворскла» – «Днепр-1».