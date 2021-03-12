Ворскла – Днепр-1. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 18 тура чемпионата Украины

  • 12.03.2021 21:21
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Ворскла – Днепр-1. Текстовая трансляция матча
© УПЛ

В субботу, 13 марта, состоится поединок восемнадцатого тура чемпионата Украины, в котором полтавская «Ворскла» будет принимать «Днепр-1». Матч пройдет в Полтаве на стадионе «Ворскла» имени А.Бутовского и начнется в 17:00.

Полтавчане и днепряне в текущем первенстве преследуют кардинально разные задачи. «Зелено-белые» ведут борьбу за попадание в Лигу Европы, а «Днепр-1» пытается сохранить прописку в элите украинского футбола. К очному противостоянию соперники подошли с беспроигрышными сериями. У «Ворсклы» она насчитывает пять матчей, днепряне не проигрывают четыре поединка. В прошлом туре «Ворскла» с минимальным счетом обыграла «Мариуполь», а команда Игора Йовичевича сыграла вничью с «Александрией» – 1:1. В первом круге днепряне на своем поле в компенсированное время вырвали ничью у «Ворсклы» – 2:2. В той встрече арбитр удалил троих футболистов.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ворскла» – «Днепр-1».

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Александр Снитко, Sport.ua

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