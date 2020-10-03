Ворскла на 5-й компенсированной минуте упустила победу над Днепром-1

Пятый тур чемпионата Украины открывал поединок между «Днепром-1» и «Ворсклой». Днепряне провалили стартовый отрезок национального первенства, что привело к смене на тренерском мостике команды. Первый блин для Игора Йовичевича оказался комом – «Днепр-1» неделю назад крупно проиграл в Александрии. После этого днепряне с трудом одолели перволиговый «Горняк-Спорт» в Кубке Украины, вырвав победу у соперникиов в дополнительное время. «Ворскла», наоборот, демонстрирует пристойную игру, подкрепленную набором очков. Только в предыдущем туре полтавчане допустили первую осечку, не сумев на своем поле обыграть «Мариуполь». Обыграли «зелено-белые» и «Львов» в Кубке Украины.

Команды начали встречу в высоком темпе. Первый голевой момент состоялся уже на пятой минуте, когда Кулач наносил удар из угла штрафной, и Сарнавский в падении отбил мяч. Полтавчане взяли мяч под контроль, но неожиданно круглый снаряд оказался в их воротах. Когут с левого фланга навесил к вратарской, и мяч долетел до Назаренко, который нанес точный удар. Сразу мог увеличить преимущество своей команды Цуриков, но с его ударом справился Ризнык.

После пропущенного гола гости попытались перевести игру поближе к штрафной соперников, но обострить ситуацию у них не получалось. Вместе с тем периодические контрвыпады днепрян несли большую угрозу, нежели позиционное наступление «зелено-белых». Игра проходила с большим количеством нарушений правил, но стандартные положения не приносили пользы командам. И все же, перед перерывом полтавчане сумели сравнять счет. Пердута навесил точно на голову Кулачу, который остался без опеки и отправил мяч в ворота.

Во втором тайме рисунок игры особо не изменился. Полтавчане владели территориальным преимуществом, а хозяева поля опасно контратаковали. В начале второй половины встречи арбитр едва не назначил пенальти в ворота «Днепра-1» за попадание мяча в руку Дубинчака. Но после совещания с видеоассистентом Иванов зафиксировал оффсайд у игрока гостей.

В середине тайма полтавчане повели в счете благодаря индивидуальному мастерству Ибрахима Кане. Малиец совершил сольный проход в штрафную соперников и точно пробил в дальний угол. Вскоре положение днепрян еще более усугубилось. Цуриков умудрился в течение минуты схлопотать две желтые карточки, оставив свою команду в меньшинстве. Впрочем, численное неравенство на поле наблюдалось недолго. Скляр за грубую игру получил второй в матче «горчичник» и также досрочно отправился в подтрибунное помещение.

Апогеем эмоциональности встречи стала стычка между футболистами на последних минутах поединка. А в компенсированное время вторую желтую карточку получил Кане – третье удаление в матче. Но несмотря на неожиданное численное меньшинство, казалось, «Ворскла» удержит свое преимущество. С этим был не согласен Булеца, который дотащил мяч до штрафной и сквозь частокол ног группы футболистов пробил в противоход голкиперу. Сразу после этого прозвучал финальный свисток – «Днепр-1» вырвал ничью у команды Максимова.

В следующем туре, который состоится после двухнедельной паузы в чемпионате, «Днепр-1» будет принимать «Десну», а полтавчане в Киеве встретятся с «Олимпиком».

Украинская Премьер-лига. 5-й тур.



«Днепр-1» – «Ворскла» – 2:2



Назаренко (14), Булеца (90+5) - Кулач (42), Кане (66).



Цуриков (74, 2 ЖК) - Скляр (82, 2 ЖК), Кане (90+4, 2 ЖК).



Когут (25), Игнатенко (52), Дуглас (58), Цуриков (73), Назаренко (89) - Кулач (15), Скляр (33), Якубу (60), Кане (89).

«Днепр-1»: Сарнавский — Адамюк, Дуглас, Игнатенко (Булеца, 62), Дубинчак — Батагов (Ди Франко, 79) — Тейлор (Сваток, 53), Когут (Кравченко, 77), Назаренко, Цуриков — Довбык.



«Ворскла»: Ризнык — Чеснаков, Яворский, Ндиайе — Пердута, Скляр, Пуцлин, Якубу — Кане, Ребенок (Щербак, 46; Васин, 90+1) — Кулач (Опанасенко, 86).



Стадион: «Днепр-Арена» (Днепр).

Арбитр: Юрий Иванов (Макеевка).



ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА