5-й тур
Днепр-1
2:2
Ворскла
03.10.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Ворскла на 5-й компенсированной минуте упустила победу над Днепром-1

Полтавчане доигрывали матч вдевятером, днепряне также заработали удаление

  • 03.10.2020 16:01
  • 5652 просмотра
  • 49 комментариев
Ворскла на 5-й компенсированной минуте упустила победу над Днепром-1
© scdnipro1.com.ua

Пятый тур чемпионата Украины открывал поединок между «Днепром-1» и «Ворсклой». Днепряне провалили стартовый отрезок национального первенства, что привело к смене на тренерском мостике команды. Первый блин для Игора Йовичевича оказался комом – «Днепр-1» неделю назад крупно проиграл в Александрии. После этого днепряне с трудом одолели перволиговый «Горняк-Спорт» в Кубке Украины, вырвав победу у соперникиов в дополнительное время. «Ворскла», наоборот, демонстрирует пристойную игру, подкрепленную набором очков. Только в предыдущем туре полтавчане допустили первую осечку, не сумев на своем поле обыграть «Мариуполь». Обыграли «зелено-белые» и «Львов» в Кубке Украины.

Команды начали встречу в высоком темпе. Первый голевой момент состоялся уже на пятой минуте, когда Кулач наносил удар из угла штрафной, и Сарнавский в падении отбил мяч. Полтавчане взяли мяч под контроль, но неожиданно круглый снаряд оказался в их воротах. Когут с левого фланга навесил к вратарской, и мяч долетел до Назаренко, который нанес точный удар. Сразу мог увеличить преимущество своей команды Цуриков, но с его ударом справился Ризнык.

После пропущенного гола гости попытались перевести игру поближе к штрафной соперников, но обострить ситуацию у них не получалось. Вместе с тем периодические контрвыпады днепрян несли большую угрозу, нежели позиционное наступление «зелено-белых». Игра проходила с большим количеством нарушений правил, но стандартные положения не приносили пользы командам. И все же, перед перерывом полтавчане сумели сравнять счет. Пердута навесил точно на голову Кулачу, который остался без опеки и отправил мяч в ворота.

Во втором тайме рисунок игры особо не изменился. Полтавчане владели территориальным преимуществом, а хозяева поля опасно контратаковали. В начале второй половины встречи арбитр едва не назначил пенальти в ворота «Днепра-1» за попадание мяча в руку Дубинчака. Но после совещания с видеоассистентом Иванов зафиксировал оффсайд у игрока гостей.

В середине тайма полтавчане повели в счете благодаря индивидуальному мастерству Ибрахима Кане. Малиец совершил сольный проход в штрафную соперников и точно пробил в дальний угол. Вскоре положение днепрян еще более усугубилось. Цуриков умудрился в течение минуты схлопотать две желтые карточки, оставив свою команду в меньшинстве. Впрочем, численное неравенство на поле наблюдалось недолго. Скляр за грубую игру получил второй в матче «горчичник» и также досрочно отправился в подтрибунное помещение.

Апогеем эмоциональности встречи стала стычка между футболистами на последних минутах поединка. А в компенсированное время вторую желтую карточку получил Кане – третье удаление в матче. Но несмотря на неожиданное численное меньшинство, казалось, «Ворскла» удержит свое преимущество. С этим был не согласен Булеца, который дотащил мяч до штрафной и сквозь частокол ног группы футболистов пробил в противоход голкиперу. Сразу после этого прозвучал финальный свисток – «Днепр-1» вырвал ничью у команды Максимова.

В следующем туре, который состоится после двухнедельной паузы в чемпионате, «Днепр-1» будет принимать «Десну», а полтавчане в Киеве встретятся с «Олимпиком».

Украинская Премьер-лига. 5-й тур.

«Днепр-1» – «Ворскла» – 2:2

 Назаренко (14), Булеца (90+5) - Кулач (42), Кане (66).

 Цуриков (74, 2 ЖК) - Скляр (82, 2 ЖК), Кане (90+4, 2 ЖК).

 Когут (25), Игнатенко (52), Дуглас (58), Цуриков (73), Назаренко (89) - Кулач (15), Скляр (33), Якубу (60), Кане (89).

«Днепр-1»: Сарнавский — Адамюк, Дуглас, Игнатенко (Булеца, 62), Дубинчак — Батагов (Ди Франко, 79) — Тейлор (Сваток, 53), Когут (Кравченко, 77), Назаренко, Цуриков — Довбык.

«Ворскла»: Ризнык — Чеснаков, Яворский, Ндиайе — Пердута, Скляр, Пуцлин, Якубу — Кане, Ребенок (Щербак, 46; Васин, 90+1) — Кулач (Опанасенко, 86).

Стадион: «Днепр-Арена» (Днепр).

Арбитр: Юрий Иванов (Макеевка).

ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Снитко, Sport.ua

(11 голосов)

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Комментарии
    Maks7777
    online
      Maks7777, 03.10.2020 17:20
    0
    Alexey Antonenko, 03.10.2020 17:10
    А вдруг Днепр-1 4е, Шахтёр с Рухом борется за 5е.
    Да даа такое может быть только у клоуунов квартале 95
    Ссылка
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 03.10.2020 17:10
    0
    Aleks04, 03.10.2020 16:50
    Шахтёр будет бороться за 5-6 место с Днепром-1
    А вдруг Днепр-1 4е, Шахтёр с Рухом борется за 5е.
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 03.10.2020 17:03
    0
    Alexey Antonenko, 03.10.2020 16:55
    А вдруг Днепр-1 4е, Шахтёр с Рухом борется за 5е.
    Да тебе наверно долго лечится
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 03.10.2020 16:56
    0
    Alexey Antonenko, 03.10.2020 16:53
    А вдруг Днепр-1 4е, Шахтёр с Рухом борется за 5е.
    Всё может быть
    Ссылка
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 03.10.2020 16:55
    +1
    Aleks04, 03.10.2020 16:50
    Шахтёр будет бороться за 5-6 место с Днепром-1
    А вдруг Днепр-1 4е, Шахтёр с Рухом борется за 5е.
    Ссылка
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 03.10.2020 16:54
    +1
    Aleks04, 03.10.2020 16:50
    Шахтёр будет бороться за 5-6 место с Днепром-1
    А вдруг Днепр-1 4е, Шахтёр с Рухом борется за 5е.
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 03.10.2020 16:53
    0
    Aleks04, 03.10.2020 16:50
    Шахтёр будет бороться за 5-6 место с Днепром-1
    да плотно куришь
    Ссылка
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 03.10.2020 16:53
    0
    Aleks04, 03.10.2020 16:50
    Шахтёр будет бороться за 5-6 место с Днепром-1
    А вдруг Днепр-1 4е, Шахтёр с Рухом борется за 5е.
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 03.10.2020 16:50
    +2
    Alexey Antonenko, 03.10.2020 16:45
    А Шахтёр видио с Рухом за место в ЛЕ.
    Шахтёр будет бороться за 5-6 место с Днепром-1
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 03.10.2020 16:49
    -1
    Alexey Antonenko, 03.10.2020 16:45
    А Шахтёр видио с Рухом за место в ЛЕ.
    Видиоооо ,где видиоо
    Ссылка
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 03.10.2020 16:49
    +1
    Maks7777, 03.10.2020 16:13
    Ворскла молодцы!!!!Жаль что не победа ну всеровно молодцы!!! Есть Шанс есть за третье место в этом сезоне с Динамо побороться!!!
    А Шахтёр видио с Рухом за место в ЛЕ.
    Ссылка
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 03.10.2020 16:45
    0
    Maks7777, 03.10.2020 16:13
    Ворскла молодцы!!!!Жаль что не победа ну всеровно молодцы!!! Есть Шанс есть за третье место в этом сезоне с Динамо побороться!!!
    А Шахтёр видио с Рухом за место в ЛЕ.
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 03.10.2020 16:34
    -6
    Aleks04, 03.10.2020 16:16
    Не неси ерунду, Динамо в этом сезоне будет бороться за чемпионство.
    оно только что и делает лет 5что только борется
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 03.10.2020 16:33
    -6
    Aleks04, 03.10.2020 16:16
    Не неси ерунду, Динамо в этом сезоне будет бороться за чемпионство.
    оно уже 5 лет только что и делает что борется
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 03.10.2020 16:28
    -4
    janu0320, 03.10.2020 16:26
    не бороться то оно будет, до тура 20го
    а может и до 15
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 03.10.2020 16:27
    -2
    janu0320, 03.10.2020 16:24
    сайт вообще-то глючит целый день
    Динамовские боты его взломали!!!
    Ссылка
    janu0320
    online
      janu0320, 03.10.2020 16:26
    0
    Aleks04, 03.10.2020 16:16
    Не неси ерунду, Динамо в этом сезоне будет бороться за чемпионство.
    не бороться то оно будет, до тура 20го
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 03.10.2020 16:25
    0
    Блин жаль что отыгрались
    Ссылка
    janu0320
    online
      janu0320, 03.10.2020 16:24
    +1
    Maks7777, 03.10.2020 16:21
    Ты что зомбиррованый по 10 постовв писать!!Была бы Федерация в в 90 х начало 2000 х а
    не Суркисы ,динамо бы играло в аматорской лиги
    сайт вообще-то глючит целый день
    Ссылка
    Аа Бб
      Аа Бб, 03.10.2020 16:23
    +2
    Кане тупо подвел свою команду.
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 03.10.2020 16:07
    +9
    Класний матч. Трохи шкода, що Ворскла почала втрачати очки, хотілось би більше інтриги на горі таблиці. Хоча Дніпро також не заслужив сьогодні програти.
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 03.10.2020 16:10
    +4
    Молодцы! Сегодня совсем другой коллектив вышел на поле — это радует. Вырвали очко у сильной команды. Почти все порадовали
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 03.10.2020 16:08
    +3
    janu0320, 03.10.2020 16:04
    в равных составах вообще-то
    Булеца забивал уже в большинстве !!!
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 03.10.2020 16:07
    +3
    Арбитр потерял нить игры , ну хоть не подсуживал никому .
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 03.10.2020 16:50
    +2
    Alexey Antonenko, 03.10.2020 16:45
    А Шахтёр видио с Рухом за место в ЛЕ.
    Шахтёр будет бороться за 5-6 место с Днепром-1
    Ссылка
    Аа Бб
      Аа Бб, 03.10.2020 16:23
    +2
    Кане тупо подвел свою команду.
    Ссылка
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 03.10.2020 16:55
    +1
    Aleks04, 03.10.2020 16:50
    Шахтёр будет бороться за 5-6 место с Днепром-1
    А вдруг Днепр-1 4е, Шахтёр с Рухом борется за 5е.
    Ссылка
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 03.10.2020 16:54
    +1
    Aleks04, 03.10.2020 16:50
    Шахтёр будет бороться за 5-6 место с Днепром-1
    А вдруг Днепр-1 4е, Шахтёр с Рухом борется за 5е.
    Ссылка
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 03.10.2020 16:49
    +1
    Maks7777, 03.10.2020 16:13
    Ворскла молодцы!!!!Жаль что не победа ну всеровно молодцы!!! Есть Шанс есть за третье место в этом сезоне с Динамо побороться!!!
    А Шахтёр видио с Рухом за место в ЛЕ.
    Ссылка
    janu0320
    online
      janu0320, 03.10.2020 16:24
    +1
    Maks7777, 03.10.2020 16:21
    Ты что зомбиррованый по 10 постовв писать!!Была бы Федерация в в 90 х начало 2000 х а
    не Суркисы ,динамо бы играло в аматорской лиги
    сайт вообще-то глючит целый день
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 03.10.2020 16:16
    +1
    Maks7777, 03.10.2020 16:13
    Ворскла молодцы!!!!Жаль что не победа ну всеровно молодцы!!! Есть Шанс есть за третье место в этом сезоне с Динамо побороться!!!
    Не неси ерунду, Динамо в этом сезоне будет бороться за чемпионство.
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 03.10.2020 16:14
    +1
    Ворскла почала розчаровувати, особливо по грі
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 03.10.2020 16:12
    +1
    con clusion, 03.10.2020 16:07
    Так кисло начинали, и такой трэш в третьей четверти. Одних карт нагребли сколько. И Кане из героя превратился в геморроя... Теперь Ворскла отцепляется от чемпионской гонки, так как вряд ли Заря повторит шахтёрский подвиг в Киеве.
    Якщо Зоря зіграє, як в останніх двох матчах, то все може бути. Динамо поки тішить результатами, але якість гри далека від ідеальної.
    Ссылка
    Jack Kilowat
      Jack Kilowat, 03.10.2020 16:09
    +1
    Полтава вы костоломы, а ваш тренер грязный матерщиник.
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 03.10.2020 16:03
    +1
    Днепряне молодцы! Вдесятером очко у Ворсклы вырвали)
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 03.10.2020 17:20
    0
    Alexey Antonenko, 03.10.2020 17:10
    А вдруг Днепр-1 4е, Шахтёр с Рухом борется за 5е.
    Да даа такое может быть только у клоуунов квартале 95
    Ссылка
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 03.10.2020 17:10
    0
    Aleks04, 03.10.2020 16:50
    Шахтёр будет бороться за 5-6 место с Днепром-1
    А вдруг Днепр-1 4е, Шахтёр с Рухом борется за 5е.
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 03.10.2020 17:03
    0
    Alexey Antonenko, 03.10.2020 16:55
    А вдруг Днепр-1 4е, Шахтёр с Рухом борется за 5е.
    Да тебе наверно долго лечится
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 03.10.2020 16:56
    0
    Alexey Antonenko, 03.10.2020 16:53
    А вдруг Днепр-1 4е, Шахтёр с Рухом борется за 5е.
    Всё может быть
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 03.10.2020 16:53
    0
    Aleks04, 03.10.2020 16:50
    Шахтёр будет бороться за 5-6 место с Днепром-1
    да плотно куришь
    Ссылка
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