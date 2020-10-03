Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Могли решать судьбу матча в первом тайме»

Сегодня «Днепр-1» в пятом туре УПЛ сыграл вничью 2:2 с «Ворсклой». Главный тренер «Днепра-1» Игор Йовичевич поделился впечатлениями от матча:

«В первую очередь, футбол – это игра эмоций. Мы всегда хотим подарить болельщикам хорошую игру.

Думаю, мы на правильном пути. Особенно в первом тайме, когда не давали играть такому жесткому противнику, как «Ворскла». Они неслучайно наверху турнирной таблицы.

Первый тайм был полностью за нами. Мы могли решать судьбу матча в первом тайме. Пропущенный гол в конце первого тайма немного повлиял на нас. Они впервые дошли до наших ворот – и мы ушли на перерыв при счете 1:1.

Во втором тайме нам также понравилась структура игры. У нас были свои моменты, был ритм. Должны были забивать, но пропустили и боролись до конца. Команда билась до конца и не теряла структуру, что меня как тренера очень радует.

120 минут в кубковом матче должны были повлиять на команду. Но ребята сегодня бегали и сражались друг за друга. И гол в конце – заслуженная награда для команды.

Ошибки были. Мы очень легко открывали сопернику путь к воротам. Будем анализировать этот момент. К сожалению, у нас пока почти не было тактических тренировок, было только восстановление и очень пассивные тренировки. Сейчас у нас будет 15 дней на подготовку.

Но сейчас мы должны дать несколько выходных дней, потому что три матча за одну неделю – очень большая нагрузка. Но я уже понимаю, что команда представляет из себя, так что будем работать».