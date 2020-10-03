В матче 5-го тура УПЛ «Ворскла» не удержала победу в выездном матче против «Днепра-1» (2:2). Арбитр встречи Юрий Иваной удалил троих игроков, а Сергей Булеца забив спасительный гол на последних минутах компенсированного времени.
Лучшие моменты матча Днепр-1 - Ворскла
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Сергей Булеца (Днепр-1).
|66'
|ГОЛ ! Мяч забил Ибрахим Кане (Ворскла).
|42'
|ГОЛ ! Мяч забил Владислав Кулач (Ворскла).
|14'
|ГОЛ ! Мяч забил Александр Назаренко (Днепр-1).
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Источник — ТСН
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