5-й тур
Днепр-1
2:2
Ворскла
03.10.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Днепр-1 – Ворскла – 2:2. Видео голов и обзор матча

Три удаления и спасительный гол Булецы на 90+5 минуте встречи

  • 03.10.2020 17:23
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Днепр-1 – Ворскла – 2:2. Видео голов и обзор матча
© СК Днепр-1

В матче 5-го тура УПЛ «Ворскла» не удержала победу в выездном матче против «Днепра-1» (2:2). Арбитр встречи Юрий Иваной удалил троих игроков, а Сергей Булеца забив спасительный гол на последних минутах компенсированного времени. 

Лучшие моменты матча Днепр-1 - Ворскла
90' ГОЛ ! Мяч забил Сергей Булеца (Днепр-1).
66' ГОЛ ! Мяч забил Ибрахим Кане (Ворскла).
42' ГОЛ ! Мяч забил Владислав Кулач (Ворскла).
14' ГОЛ ! Мяч забил Александр Назаренко (Днепр-1).
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Источник — ТСН

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