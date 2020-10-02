В субботу, 3 октября, матчем между «Днепром-1» и «Ворсклой» открывается программа пятого тура украинской Премьер-лиги. После четырех сыгранных поединков команды имеют противоположные достижения. Хозяева поля смогли заработать лишь один зачетный балл и занимают предпоследнюю строчку в таблице. А гости, «ворскляне», вместе с «Динамо» возглавляют «турнирку» УПЛ, набрав 10 очков в предыдущих матчах. В среду обе команды сыграли свои поединки в Кубке Украины, и не без приключений вышли в следующий раунд. Но обо всем по порядку.

Днепрянам в 1/16 финала достался «Горняк-Спорт», выступающий в Первой лиге. Команда Игоря Жабченко оказалась «крепким орешком» и не смутилась перед именитым соперником. Йовичевич, который во главе команды проводил лишь вторую игру, выставил практически первый состав, только место в воротах занял Юрчук - основной голкипер «Днепра-1» в прошлом сезоне. В течение игрового времени днепряне вели в счете, но с такой же легкостью и пропускали голы. Благодаря Богдану Сарнавскому, который заменил травмированного Юрчука, днепряне смогли перевести игру в овертайм, и уже в дополнительное время вырвать победу со счетом 5:3.

Игра против команды из Первой лиги в очередной раз показала слабую сторону сегодняшнего «Днепра-1» - игру в защите. Напомним, что в предыдущем туре команда Йовичевича пропустила четыре мяча. Для команды, которая задекларировала выход в еврокубки по итогам сезона, семь пропущенных голов в двух матчах - многовато. Поэтому первоочередная задача нового тренерского штаба - наладить игру защитного звена. Не менее важной задачей для хорвата является вывод команды из «психологической ямы», в которой она оказались после трех стартовых поражений. Может помочь тренеру предстоящий перерыв в чемпионате, вызванный матчами сборных, но для начала нужно удачно сыграть против полтавчан.

«Ворскла» в своем кубковом поединке встречалась со «Львовом». Юрий Максимов был уверен в своей команде, поэтому выставил на игру полурезервный состав. Соперники сделали ставку на чемпионат и привезли в Полтаву «дублеров». Но поединок оказался довольно тяжелым. Голкипер гостей, поймав кураж, ловил все что летело в створ ворот. Лишь в середине второго тайма, когда в воздухе «запахло жареным», Максимов бросил в бой пять игроков основы, которые под занавес матча решили его судьбу. В итоге - победа «зелено-белых» со счетом 2:0, дубль на счету Кулача, и полтавчане в хорошем настроении отправились в Днепр.

История противостояний «Днепра-1» и «Ворсклы» насчитывает четыре поединка, в которых трижды победу одерживали ребята с берегов Днепра, лишь однажды сильнее была «Ворскла». Однако эти достижения «Днепра-1» в прошлом, в нынешнем чемпионате днепряне много пропускают. А вот их визави, «ворскляне», имеют одну из двух самых надежных защит лиги - два пропущенных мяче в четырех матчах, а по результативности они на втором месте в элите, уступая «Динамо». Кроме того, играя в гостях, команда Максимова будет действовать в излюбленной манере на контратаках. Поэтому нас ждет бескомпромиссный поединок, к которому в лучшей форме подходят гости.

Ориентировочные составы:

«Днепр-1»: Сарнавский – Цуриков, Дуглас, Сваток, Адамюк, Кравченко, Ди Франко, Когут, Булеца, Тейлор, Довбик.

«Ворскла»: Ризнык – Альюн, Чеснаков, Яворский, Якубу, Пердута, Пуцлин, Скляр, Кане, Степанюк, Кулач.

3 октября, суббота