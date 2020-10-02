Днепр-1 – Ворскла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Днепряне в этом сезоне УПЛ еще не побеждали, а подопечные Максимова идут без поражений

  • 02.10.2020 05:45
  • 60 просмотров
  • 0 комментариев
Днепр-1 – Ворскла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
© СК Днепр-1

В субботу, 3 октября, матчем между «Днепром-1» и «Ворсклой» открывается программа пятого тура украинской Премьер-лиги. После четырех сыгранных поединков команды имеют противоположные достижения. Хозяева поля смогли заработать лишь один зачетный балл и занимают предпоследнюю строчку в таблице. А гости, «ворскляне», вместе с «Динамо» возглавляют «турнирку» УПЛ, набрав 10 очков в предыдущих матчах. В среду обе команды сыграли свои поединки в Кубке Украины, и не без приключений вышли в следующий раунд. Но обо всем по порядку.

Днепрянам в 1/16 финала достался «Горняк-Спорт», выступающий в Первой лиге. Команда Игоря Жабченко оказалась «крепким орешком» и не смутилась перед именитым соперником. Йовичевич, который во главе команды проводил лишь вторую игру, выставил практически первый состав, только место в воротах занял Юрчук - основной голкипер «Днепра-1» в прошлом сезоне. В течение игрового времени днепряне вели в счете, но с такой же легкостью и пропускали голы. Благодаря Богдану Сарнавскому, который заменил травмированного Юрчука, днепряне смогли перевести игру в овертайм, и уже в дополнительное время вырвать победу со счетом 5:3.

Игра против команды из Первой лиги в очередной раз показала слабую сторону сегодняшнего «Днепра-1» - игру в защите. Напомним, что в предыдущем туре команда Йовичевича пропустила четыре мяча. Для команды, которая задекларировала выход в еврокубки по итогам сезона, семь пропущенных голов в двух матчах - многовато. Поэтому первоочередная задача нового тренерского штаба - наладить игру защитного звена. Не менее важной задачей для хорвата является вывод команды из «психологической ямы», в которой она оказались после трех стартовых поражений. Может помочь тренеру предстоящий перерыв в чемпионате, вызванный матчами сборных, но для начала нужно удачно сыграть против полтавчан.

«Ворскла» в своем кубковом поединке встречалась со «Львовом». Юрий Максимов был уверен в своей команде, поэтому выставил на игру полурезервный состав. Соперники сделали ставку на чемпионат и привезли в Полтаву «дублеров». Но поединок оказался довольно тяжелым. Голкипер гостей, поймав кураж, ловил все что летело в створ ворот. Лишь в середине второго тайма, когда в воздухе «запахло жареным», Максимов бросил в бой пять игроков основы, которые под занавес матча решили его судьбу. В итоге - победа «зелено-белых» со счетом 2:0, дубль на счету Кулача, и полтавчане в хорошем настроении отправились в Днепр.

История противостояний «Днепра-1» и «Ворсклы» насчитывает четыре поединка, в которых трижды победу одерживали ребята с берегов Днепра, лишь однажды сильнее была «Ворскла». Однако эти достижения «Днепра-1» в прошлом, в нынешнем чемпионате днепряне много пропускают. А вот их визави, «ворскляне», имеют одну из двух самых надежных защит лиги - два пропущенных мяче в четырех матчах, а по результативности они на втором месте в элите, уступая «Динамо». Кроме того, играя в гостях, команда Максимова будет действовать в излюбленной манере на контратаках. Поэтому нас ждет бескомпромиссный поединок, к которому в лучшей форме подходят гости.

Ориентировочные составы:

«Днепр-1»: Сарнавский – Цуриков, Дуглас, Сваток, Адамюк, Кравченко, Ди Франко, Когут, Булеца, Тейлор, Довбик.

«Ворскла»: Ризнык – Альюн, Чеснаков, Яворский, Якубу, Пердута, Пуцлин, Скляр, Кане, Степанюк, Кулач.

Сделать ставку
Сделать ставку
Сделать ставку

3 октября, суббота

«Днепр-1» – «Ворскла»
Днепр. Стадион «Днепр-Арена». 14:00
ТВ-трансляция на телеканале «Униан»
ДНЕПР-1 — ВОРСКЛА. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
 Арбитр: Юрий Иванов (Донецкая область)
Прогноз Sport.ua — 2:1
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Денис Шаховец, Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности