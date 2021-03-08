Дубай. Надежда Киченок стартовала с победы в парном разряде

Надя вслед за сестрой Людой прошла во второй круг

  • 08.03.2021 19:25
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Дубай. Надежда Киченок стартовала с победы в парном разряде
© Jimmie48 Photography. Надежда Киченок

Украинка Надежда Киченок продолжит выступления в парном разряде турнира WTA 1000 в Дубае.

В первом круге украинка в дуэте с румынкой Ралукой Олару обыграла Анастасию Павлюченкову (Россия) и Арину Родионову (Австралия).

Дубай. Первый круг
Надежда Киченок / Ралука Олару – Анастасия Павлюченкова / Арина Родионова – 4:6, 6:2, 10-5

В следующем раунде Киченок и Олару сразятся со вторыми сеяными чешками Барборой Крейчиковой и Катериной Синяковой. 

Ранее свой первый матч на турнире выиграла Людмила Киченок.

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Источник — Sport.ua

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