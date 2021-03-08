Н. Киченок / Олару – Павлюченкова / Родионова. LIVE трансляция

Восьмого марта Надежда Киченок стартует в парном разряде турнира WTA 1000 в Дубае.
Украинка в дуэте с румынкой Ралукой Олару сыграют пятым запуском на корте №2 против Анастасии Павлюченковой (Россия) и Арины Родионовой (Австралия). Ориентировочное время начала матча – 16:45 по Киеву.
Ранее во второй круг парного разряда вышла Людмила Киченок.
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Источник — Sport.ua
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