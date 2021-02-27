Молчанов стал победителем челленджера в Казахстане

Украинский теннисист Денис Молчанов стал победителем парного разряда на челленджере в Казахстане.



Украинец в паре с экс-украинцем Александром Недовесовым, который представляет Казахстан, в матче за титул обыграли американский тандем Нейтан Паша / Макс Шнур.



Нур-Султан. Финал

Денис Молчанов / Александр Недовесов – Нейтан Паша / Макс Шнур – 6-4, 6-4

Ранее в этом году Молчанов и Недовесов выиграли два челленджера в Анталье.