Молчанов стал победителем челленджера в Казахстане

Украинский теннисист Денис Молчанов стал победителем парного разряда на челленджере в Казахстане.
Украинец в паре с экс-украинцем Александром Недовесовым, который представляет Казахстан, в матче за титул обыграли американский тандем Нейтан Паша / Макс Шнур.
Нур-Султан. Финал
Денис Молчанов / Александр Недовесов – Нейтан Паша / Макс Шнур – 6-4, 6-4
Ранее в этом году Молчанов и Недовесов выиграли два челленджера в Анталье.
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Источник — Sport.ua
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