Молчанов выиграл второй подряд челленджер в паре

Сегодня Денис Молчанов вместе с экс-украинцем Александром Недовесовым, который сейчас представляет Казахстан, выиграл хардовый челленджер в Анталье в парном разряде.
В финале они в двух сетах обыграли американский дуэт Алекс Лоусон/Роберт Гэлловей – 6:4, 7:6 (2).
Для Молчанова и Недовесова это вторая подряд победа на челленджере в парном разряде. Неделю назад они выиграли турнир в той же Анталье.
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Источник — Sport.ua
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