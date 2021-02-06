Молчанов выиграл второй подряд челленджер в паре

Сегодня Денис Молчанов вместе с экс-украинцем Александром Недовесовым, который сейчас представляет Казахстан, выиграл хардовый челленджер в Анталье в парном разряде.

В финале они в двух сетах обыграли американский дуэт Алекс Лоусон/Роберт Гэлловей – 6:4, 7:6 (2).

Для Молчанова и Недовесова это вторая подряд победа на челленджере в парном разряде. Неделю назад они выиграли турнир в той же Анталье.