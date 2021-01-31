Молчанов стал победителем челленджера в Турции

Украинец праздновал победу в парном разряде

  • 31.01.2021 22:43
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Молчанов стал победителем челленджера в Турции
© ATP. Денис Молчанов

Украинский теннисист Денис Молчанов стал победителем парного разряда на челленджере в Анталье.  
 
Украинец в паре с экс-украинцем Александром Недовесовым, который представляет Казахстан, в матче за титул обыграли первых сеяных Луиса Давида Мартинеса (Венесуэла) и Давида Вегу-Эрнандеса (Испания).
 
Анталья. Финал
Денис Молчанов/Александр Недовесов – Луис Давид Мартинес/Давид Вега-Эрнандес – 3:6, 6:4, 18-16

Отметим, что это 29-й титул на турнирах подобной категории для Дениса.

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Источник — Sport.ua

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