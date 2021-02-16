Григор Димитров – Аслан Карацев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

16 февраля на кортах Мельбурна состоится четвертьфинальный матч Australian Open у мужчин. Болгарский теннисист Григор Димитров сыграет с россиянином Асланом Карацевым.
Игра начнется не ранее 06:00 по Киеву.
Плеер с трансляцией появится ближе к началу матча.
Победитель этого матча в полуфинале сыграет против Новака Джоковича или Александра Зверева.
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Источник — Sport.ua
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