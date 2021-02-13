Бондаренко и Киченок сыграют на турнире WTA в Мельбурне

Украинки Катерина Бондаренко и Надежда Киченок примут участие в турнире WTA, который проходит в Мельбурне параллельно Открытому чемпионату Австралии.
В первом круге Phillip Island Trophy Катерина Бондаренко и Надежда Киченок встретятся с американками Лорен Дэвис и Мэдисон Бренгл.
Ранее украинки завершили выступления в парном разряде Australian Open.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Большой теннис Украины
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.