Катерина Бондаренко и Надежда Киченок выбыли из Australian Open

Украинки Катерина Бондаренко и Надежда Киченок завершили выступления в парном разряде Australian Open 2021.
Во втором круге украинки проиграли 16-й сеяной немецко-российской паре Лаура Зигемунд / Вера Звонарева в двух сетах. Матч длился 1 час 35 минут.
Australian Open 2021
Женщины. Парный разряд. 2-й круг
Лаура Зигемунд (Германия) / Вера Звонарева (Россия) [16] – Катерина Бондаренко / Надежда Киченок (Украина) – 6:4, 6:2
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Источник — Sport.ua
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