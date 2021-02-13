Н. Киченок / К. Бондаренко – Зигемунд / Звонарева. LIVE трансляция

13 февраля украинки Надежда Киченок и Катерина Бондаренко продолжат выступления в парном разряде Открытого чемпионата Австралии по теннису.
Во втором круге украинки померяются силами с 16-й сеяной немецко-российской парой Лаура Зигемунд / Вера Звонарева. Встреча состоится на корте №8 вторым запуском после матча Кабаль / Фарах - Бублик / Голубев. Ориентировочное время начала матча – 03:30 по Киеву.
Победительницы матча в следующем раунде сразятся против 2-й сеяной пары Элиза Мертенс (Бельгия) / Арина Соболенко (Беларусь).
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча
Источник — Sport.ua
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