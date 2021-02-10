Элина Свитолина – Кори Гауфф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

11 февраля первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) продолжит борьбу в основной сетке Открытого чемпионата Австралии по теннису.
Во втором круге 26-летняя украинка сразится против 16-летней американки Кори Гауфф (№48 WTA). Встреча пройдет четвертым запуском на арене Рода Лейвера после матча Циципас – Коккинакис. Ориентировочное время начала матча – не ранее 10:00 по Киеву.
|Стадия
|Свитолина
|Гауфф
|1-й круг
|Боузкова (6-3 7-6) №50 WTA
|Тайхман (6-3 6-2) №58 WTA
Ранее девушки между собой не играли.
Победительница этого матча в следующем раунде сыграет против Юлии Путинцевой из Казахстана (№28 WTA) или Алисон ван Эйтванк из Бельгии (№67 WTA).
Плеєр з відеотрансляцією буде доданий ближче до початку матчу
Источник — Sport.ua
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