Элина Свитолина – Кори Гауфф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

11 февраля первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) продолжит борьбу в основной сетке Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Во втором круге 26-летняя украинка сразится против 16-летней американки Кори Гауфф (№48 WTA). Встреча пройдет четвертым запуском на арене Рода Лейвера после матча Циципас – Коккинакис. Ориентировочное время начала матча – не ранее 10:00 по Киеву.

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