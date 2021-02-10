Элина Свитолина – Кори Гауфф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга на Открытом чемпионате Австралии по теннису

  • 10.02.2021 12:05
  • 1727 просмотров
  • 3 комментария
Элина Свитолина – Кори Гауфф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

11 февраля первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) продолжит борьбу в основной сетке Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Во втором круге 26-летняя украинка сразится против 16-летней американки Кори Гауфф (№48 WTA). Встреча пройдет четвертым запуском на арене Рода Лейвера после матча Циципас – Коккинакис. Ориентировочное время начала матча – не ранее 10:00 по Киеву.

Путь на турнире
Стадия  Свитолина   Гауфф
1-й круг    Боузкова (6-3 7-6) №50 WTA  Тайхман (6-3 6-2) №58 WTA

Ранее девушки между собой не играли.

Победительница этого матча в следующем раунде сыграет против Юлии Путинцевой из Казахстана (№28 WTA) или Алисон ван Эйтванк из Бельгии (№67 WTA). 

Плеєр з відеотрансляцією буде доданий ближче до початку матчу

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    sv_2000
      sv_2000, 10.02.2021 12:50
    +2
    О! Норм... "Не ранее 10.00". Можно будет посмотреть хоть частично, как работа позволит
    Ссылка
    24forever
      24forever, 10.02.2021 12:24
    0
    пошли родненькие сенсации
    Ссылка
    axylinam
      axylinam, 10.02.2021 12:10
    +2
    Игра будет сложной,если Свитолина будет нормально подавать,то должна победить
    Ссылка
    sv_2000
      sv_2000, 10.02.2021 12:50
    +2
    О! Норм... "Не ранее 10.00". Можно будет посмотреть хоть частично, как работа позволит
    Ссылка
    axylinam
      axylinam, 10.02.2021 12:10
    +2
    Игра будет сложной,если Свитолина будет нормально подавать,то должна победить
    Ссылка
    24forever
      24forever, 10.02.2021 12:24
    0
    пошли родненькие сенсации
    Ссылка
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