Элина Свитолина – Кори Гауфф. Прогноз и анонс на матч Australian Open

Первая ракетка Украины против одной из самых перспективных теннисисток мира

  • 10.02.2021 20:00
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  • 3 комментария
Элина Свитолина – Кори Гауфф. Прогноз и анонс на матч Australian Open
© Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

В среду, 11 февраля, первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) сыграет матч второго круга основной сетки Открытого чемпионата Австралии по теннису. Соперницей украинки станет 16-летняя американка Кори Гауфф (№48 WTA). Матч начнется не ранее 10:00 по Киеву.

Победа в этой встрече должна принести одной из теннисисток около 50 тысяч американских долларов призовых в дополнение к $116 тысячам, которые уже завоеваны. Очков в рейтинг WTA девушки пока не заработают, так как в прошлом сезоне обе с разной степенью успешности играли в третьем круге. «Ковидные» правила начисления очков пока в действии, поэтому нужно выступить лучше прошлогоднего результата, иначе останешся с тем, что заработал ранее.

Соперница

Кори Гауфф или как она себя называет, Коко, уже несколько лет хорошо известна в мире тенниса и даже за его пределами. Несмотря на то, что 17 лет американке исполнится только в середине марта, она имеет два выхода в 1/8 финала на турнирах Большого Шлема. Например, в прошлом году Гауфф в четвертом круге AO остановила только будущая победительница София Кенин, отыгравшись после проигранного первого сета. До этого Кори выбила из турнира легендарную Винус Уильямс, крепкую румынку Сорану Кырстю и на тот момент действующую чемпионку соревнований Наоми Осаку. 


Getty Images/Global Images Ukraine. Кори Гауфф

Что касается первого феноменального выступления на мэйджорах, то оно случилось на Уимблдоне-2019, где Коко стартовала в квалификации. В четвертом круге основы ее также переиграла будущая чемпионка – Симона Халеп. На тот момент американке было 15 лет и четыре месяца, она стала самой молодой теннисисткой в истории, которой удалось преодолеть сито отбора на Уимблдоне. А за год до этого по юниорах Гауфф на травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета отметилась подачей со скоростью 193 км/ч, вписав в свое имя в историю турнира.

На данный момент Кори – лучшая теннисистка до 19 лет в WTA-туре, которая уже имеет две победы (из 4 попыток) над теннисистками из первой десятки, один титул WTA, и статус наследницы сестер Уильямс. Пока что у нее еще нет стабильности в результатах, но к важным стартам ее подводят очень удачно, что видно хотя бы по двум разным матчам с Тайхман в этом сезоне.

Путь на турнире
Стадия  Свитолина   Гауфф
1-й круг    Боузкова (6-3 7-6) №50 WTA  Тайхман (6-3 6-2) №58 WTA

Статистика на турнире

   Свитолина  Гауфф
матчи 1 1
средний рейтинг соперниц 50 58
среднее время матча 2:00 0:57
потрачено секунд на одно очко 44 36
выиграно очков на подаче, % 60.4 74.1
эйсы/гейм 0.14 0.47
двойные ошибки/гейм 0.09 0.18
% первой подачи 56.4 72.2
выиграно очков на первой подаче, % 70.2 87.2
выиграно очков на второй подаче, % 47.7 40.0
выиграно очков на приеме, % 36.5 35.7
реализовано брейкпойнтов, % 50 100
выходов к сетке/гейм 0.91 0.41
очки, выигранные у сетки, % 60.0 57.1
виннерсы/гейм 1.23 0.88
невынужденные ошибки/гейм 1.5 0.76

Прогноз

В этом году в Мельбурне очень быстрое покрытие, что, конечно же, очень хорошо для более атакующих игроков и тех, кто здорово подает. Если взглянуть на таблицу выше, можно к большому удивлению для себя увидеть, что Свитолина начала турнир активнее в розыгрышах, зачастую показатели ее атакующих действий в 1,5-2 раза ниже. Конечно же, с ошибками ситуация аналогичная.

С подачей в первой встрече были проблемы, это тревожит. В этом компоненте Гауфф далеко впереди. И по точности, и по скорости разница колоссальная. Если американка снова будет выдавать более 70% первой, украинка будет иметь огромные проблемы.


Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Букмекеры более-менее уверенно ставят на Свитолину, но вряд ли все будет так сладко. Конечно, у Элины огромное преимущество в опыте и в самом понимании игровых процессов, но иногда и с обычным ломом можно делать большие дела. А ведь у Коко есть не только он. Очень хотелось бы повторения матча с Киз на US Open-2019 в плане подачи, но предпосылок к этому не видно. 

После вылета Монфиса украинке придется играть за себя и за того парня. Хотелось бы верить, что это должно добавить боевого настроя, которого так не хватило в 1/4 финала Ролан Гаррос-2020.

Прогноз: победа Свитолиной в трех сетах

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Владимир Клепач, Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 10.02.2021 20:33
    0
    Так, Еліна буде фавориткою, але нюансів вистачає. Злякатися її Коко точно не злякається, але зі стабільністю, в першу чергу, подачі, в неї великі проблеми. Які у першому колі абсолютно не проглядалися, до речі. Справу вирішить те, хто буде стабільнішим в рамках одного конкретного матчу. Нібито тут у багаторічної представниці топ-10 повинна бути велика фора перед юніоркою, та ми всі знаємо, що сталося за останні два роки з колишнім козирем Еліни.
    Тому котирування буків приблизно відображають реальний розклад перед матчем. Однак не забуваємо, що зараз Еліна здатна програти кому завгодно. Час проблем тільки з топами на Шоломах у минулому.
    Ссылка
    MiddleGreek
    online
      MiddleGreek, 10.02.2021 20:21
    -1
    Сергей Фирсов, 10.02.2021 20:08
    10 утра по Киеву, мда. С одной стороны хорошо, но блин когда же работать)
    Так не в першому ж заході. Думаю, що раніше дванадцятої не почнеться.
    Ссылка
    Сергей Фирсов
    online
      Сергей Фирсов, 10.02.2021 20:08
    0
    10 утра по Киеву, мда. С одной стороны хорошо, но блин когда же работать)
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 10.02.2021 20:33
    0
    Так, Еліна буде фавориткою, але нюансів вистачає. Злякатися її Коко точно не злякається, але зі стабільністю, в першу чергу, подачі, в неї великі проблеми. Які у першому колі абсолютно не проглядалися, до речі. Справу вирішить те, хто буде стабільнішим в рамках одного конкретного матчу. Нібито тут у багаторічної представниці топ-10 повинна бути велика фора перед юніоркою, та ми всі знаємо, що сталося за останні два роки з колишнім козирем Еліни.
    Тому котирування буків приблизно відображають реальний розклад перед матчем. Однак не забуваємо, що зараз Еліна здатна програти кому завгодно. Час проблем тільки з топами на Шоломах у минулому.
    Ссылка
    Сергей Фирсов
    online
      Сергей Фирсов, 10.02.2021 20:08
    0
    10 утра по Киеву, мда. С одной стороны хорошо, но блин когда же работать)
    Ссылка
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