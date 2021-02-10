Australian Open. Когда играет Свитолина? Расписание на 11-е февраля

11-го февраля первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) продолжит борьбу в одиночном разряде Открытого чемпионата Австралии по теннису.
26-летняя украинка, получившая от организаторов пятый номер посева, во втором круге сразится против 16-летней американки Кори Гауфф (№48 WTA). Встреча пройдет четвертым запуском на арене Рода Лейвера после матча Циципас – Коккинакис. Ориентировочное время начала матча – не ранее 10:00 по Киеву.
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Источник — Sport.ua
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