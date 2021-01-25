Надежда Киченок рассказала, как не сойти с ума на карантине

Украинка Надежда Киченок рассказала о своих тренировках вместе с Катериной Бондаренко и условиях на карантине в Мельбурне.

«Мы оказались на «здоровом» самолете, поэтому мы можем тренироваться. В соцсетях я не показываю тренировки, потому что не хотелось бы сердить тех, кто находится на жестком карантине. Это моя позиция. Ребята оказались в неудачном положении, не хочется их дразнить. Да и мы с Катей приходим тренироваться только вдвоем, ее муж остается в номере смотреть за дочками Кариной и Евой.

Отель, где я живу сейчас, очень средненький, ничего особенного. Номер у меня совсем небольшой. Кому как повезет: у кого-то комната побольше, у кого-то – поменьше. Пока до вечера воскресенья мы смогли попасть на тренировку (а прилетели мы ночью с четверга на пятницу), то было мало места, где можно было бы подвигаться.

Питание, однозначно, оставляет желать лучшего. Первую неделю мы еще как-то нормально к этому относились. У меня есть свои диетические требования, но я старалась не сильно надоедать им с ними, что приносили – то и ела. Сейчас пошла уже вторая неделя, еда одна и та же, порция небольшая. Для девочек еще нормально, а вот парни, думаю, точно недовольны. У нас поздние тренировки, мы возвращаемся в номер в восемь-половине девятого вечера, а завтрак (это может быть гранола без ничего, яичница) всегда приносят в шесть утра и обязательно со стуком в дверь. Так что мы уже просим не приносить еду, потому что это расход ненужных продуктов. Последние два дня я ем только то, что заказываю через доставку по купону на 100 австралийских долларов. Они сделают возврат, когда мы уже будем получать призовые.

Главное на карантине, это я уже сужу по опыту, – создать себе какой-то режим, график, рутину. Когда ты каждый день занят, то нет времени на то, чтобы сойти с ума и бездельничать. Есть время узнать что-то новое. Такая платформа как YouTube, я считаю, сейчас просто бесценна. Когда нет интересов, тогда скучно, а когда они есть, то почему должно быть скучно?», – сказала Киченок.