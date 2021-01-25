Надежда Киченок рассказала, как не сойти с ума на карантине

Украинская теннисистка – об условиях пребывания в Мельбурне

  • 25.01.2021 15:17
  • 225 просмотров
  • 0 комментариев
Надежда Киченок рассказала, как не сойти с ума на карантине
© Инстаграм Надежды Киченок

Украинка Надежда Киченок рассказала о своих тренировках вместе с Катериной Бондаренко и условиях на карантине в Мельбурне.

«Мы оказались на «здоровом» самолете, поэтому мы можем тренироваться. В соцсетях я не показываю тренировки, потому что не хотелось бы сердить тех, кто находится на жестком карантине. Это моя позиция. Ребята оказались в неудачном положении, не хочется их дразнить. Да и мы с Катей приходим тренироваться только вдвоем, ее муж остается в номере смотреть за дочками Кариной и Евой.

Отель, где я живу сейчас, очень средненький, ничего особенного. Номер у меня совсем небольшой. Кому как повезет: у кого-то комната побольше, у кого-то – поменьше. Пока до вечера воскресенья мы смогли попасть на тренировку (а прилетели мы ночью с четверга на пятницу), то было мало места, где можно было бы подвигаться.

Питание, однозначно, оставляет желать лучшего. Первую неделю мы еще как-то нормально к этому относились. У меня есть свои диетические требования, но я старалась не сильно надоедать им с ними, что приносили – то и ела. Сейчас пошла уже вторая неделя, еда одна и та же, порция небольшая. Для девочек еще нормально, а вот парни, думаю, точно недовольны. У нас поздние тренировки, мы возвращаемся в номер в восемь-половине девятого вечера, а завтрак (это может быть гранола без ничего, яичница) всегда приносят в шесть утра и обязательно со стуком в дверь. Так что мы уже просим не приносить еду, потому что это расход ненужных продуктов. Последние два дня я ем только то, что заказываю через доставку по купону на 100 австралийских долларов. Они сделают возврат, когда мы уже будем получать призовые.

Главное на карантине, это я уже сужу по опыту, – создать себе какой-то режим, график, рутину. Когда ты каждый день занят, то нет времени на то, чтобы сойти с ума и бездельничать. Есть время узнать что-то новое. Такая платформа как YouTube, я считаю, сейчас просто бесценна. Когда нет интересов, тогда скучно, а когда они есть, то почему должно быть скучно?», – сказала Киченок.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Большой теннис Украины

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности