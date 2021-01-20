Леся ЦУРЕНКО: «На улице пока не удалось потренироваться»

Украинская теннисистка Леся Цуренко рассказала о том, как проводит карантин накануне старта Australian Open:

«Думаю, что уже реально много всего было сказано по поводу условий на карантине в Мельбурне. Наверное, я не буду ни жаловаться, ни говорить, что у меня все хорошо. Слишком много событий, слишком много всего, чтобы давать этому эмоциональную окраску.

У меня более-менее нормальная комната, окно приоткрывается, так что я могу подышать свежим воздухом. В принципе все неплохо. Я абсолютно довольна питанием. Такое простое питание для меня привычно, для меня это нормально. Может быть для кого-то это маленькие порции или кто-то привык питаться более разнообразно. Но мне все равно, я ем простую пищу.

Как проходит мой день? Я много тренируюсь в номере и вне номера. Особо ничего такого, много сплю, кроме тех случаев, когда тренировки в 7 утра. Смотрю фильмы, сериалы…

Самое основное и самое больше счастье – это то, что я не летела на рейсе с позитивным результатом, поэтому я могу тренироваться. Две тренировки, которые были, прошли в закрытом помещении. На улице пока не удалось потренироваться, еще жду, когда поиграю на открытых кортах. Но в любом случае, лучше быть в такой ситуации, чем как те, кто вообще не может тренироваться.

Моя напарница на первой неделе – Людмила Самсонова. Нас распределил сам турнир, наши пожелания не учитывались, но я очень довольна, что тренируюсь с Людмилой. Очень классные тренировки и она замечательный человек. На второй неделе пока не знаю, с кем я буду тренироваться».

Напомним, Цуренко вошла в список претендентов на место лаки-лузера. Ее выступление в Australian Open по-прежнему под вопросом.