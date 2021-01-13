Цуренко сохраняет шансы выступить на Australian Open-2021

Несмотря на поражение в финале квалификации от Людмилы Самсоновой, Леся Цуренко сохраняет шансы принять участие в Australian Open-2021.

По правилам нынешнего розыгрыша турнира, по 6 лаки-лузеров из мужской и женской сеток квалификации отправятся в Мельбурн, где пройдут карантин вместе со всеми участниками турнира, и будут претендовать на выступление в основной сетке турнира в случае отказов, травм или других форс-мажоров.

У женщин в список 6 потенциальных лаки-лузеров вошла и Цуренко. Отметим, что одно место для лаки-лузеров практически гарантированно освободится. Даяна Ястремская еще фигурирует в списке участников турнира, но украинка отстранена от участия в соревнованиях за нарушение антидопинговых правил.

Все претенденты на место лаки-лузеров, которые отправятся в Мельбурн, гарантированно получат по 10 тысяч австралийских долларов. Australian Open-2021 стартует 8 февраля.