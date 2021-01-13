Цуренко проиграла россиянке в финале квалификации Australian Open

Украинка уступила Людмиле Самсоновой в двух сетах

  • 13.01.2021 10:57
  • 819 просмотров
  • 4 комментария
Цуренко проиграла россиянке в финале квалификации Australian Open
© Jimmie48 Photography. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№146 WTA) завершила борьбу в квалификации Открытого чемпионата Австралии, которая в этом году проходит в Дубае.
 
В финале отбора украинка, получившая 30-й номер посева, проиграла 15-й сеяной Людмиле Самсоновой из России (№127 WTA).
 
Australian Open (Дубай). Финал квалификации
Леся Цуренко (Украина) – Людмила Самсонова (Россия) – 6:7(1), 2:6
 
Таким образом, ни одна из украинок не сумела преодолеть сито квалификации. 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    alex55
      alex55, 13.01.2021 11:17
    0
    Цуренко уже не торт. Пора наверное на покой.
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 13.01.2021 11:16
    +2
    Лише дві українки в основній сітці АО. Давно такого не було
    Ссылка
    Sashamar
      Sashamar, 13.01.2021 11:06
    0
    Росіянці, не росіянці, яка різниця. Головне, що, Леся, на жаль, вже відіграла своє. Шкода, але проти часу ліків немає
    Ссылка
    mah
      mah, 13.01.2021 10:59
    -2
    Ну, неплохо заработала. Нормально.
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 13.01.2021 11:16
    +2
    Лише дві українки в основній сітці АО. Давно такого не було
    Ссылка
    alex55
      alex55, 13.01.2021 11:17
    0
    Цуренко уже не торт. Пора наверное на покой.
    Ссылка
    Sashamar
      Sashamar, 13.01.2021 11:06
    0
    Росіянці, не росіянці, яка різниця. Головне, що, Леся, на жаль, вже відіграла своє. Шкода, але проти часу ліків немає
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности