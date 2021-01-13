Цуренко проиграла россиянке в финале квалификации Australian Open

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№146 WTA) завершила борьбу в квалификации Открытого чемпионата Австралии, которая в этом году проходит в Дубае.



В финале отбора украинка, получившая 30-й номер посева, проиграла 15-й сеяной Людмиле Самсоновой из России (№127 WTA).



Australian Open (Дубай). Финал квалификации

Леся Цуренко (Украина) – Людмила Самсонова (Россия) – 6:7(1), 2:6



Таким образом, ни одна из украинок не сумела преодолеть сито квалификации.