Цуренко проиграла россиянке в финале квалификации Australian Open

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№146 WTA) завершила борьбу в квалификации Открытого чемпионата Австралии, которая в этом году проходит в Дубае.
В финале отбора украинка, получившая 30-й номер посева, проиграла 15-й сеяной Людмиле Самсоновой из России (№127 WTA).
Australian Open (Дубай). Финал квалификации
Леся Цуренко (Украина) – Людмила Самсонова (Россия) – 6:7(1), 2:6
Таким образом, ни одна из украинок не сумела преодолеть сито квалификации.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.