ВИДЕО. Цуренко показала, как тренируется в отельном номере

Украинка Леся Цуренко ответила на челлендж от Арины Соболенко, которая призвала всех теннисисток показать, как они тренируются в отеле.



«Тренируюсь и молюсь, чтобы у всех на моем рейсе были отрицательные тесты», – написала Леся в инстаграме.



Ранее в строгие условия карантина попали Марта Костюк и Сергей Стаховский.

Цуренко полетела в Мельбурн в статусе лаки-лузера и сохраняет шансы выступить в основе.