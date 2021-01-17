ВИДЕО. Цуренко показала, как тренируется в отельном номере

Украинка Леся Цуренко ответила на челлендж от Арины Соболенко, которая призвала всех теннисисток показать, как они тренируются в отеле.
«Тренируюсь и молюсь, чтобы у всех на моем рейсе были отрицательные тесты», – написала Леся в инстаграме.
Ранее в строгие условия карантина попали Марта Костюк и Сергей Стаховский.
Цуренко полетела в Мельбурн в статусе лаки-лузера и сохраняет шансы выступить в основе.
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Источник — Instagram
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