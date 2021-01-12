Леся Цуренко – Лесли Керкхов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Во вторник, 12 января, украинская теннисистка Леся Цуренко (№146 WTA) продолжит играть в квалификации Открытого чемпионата Австралии, которая в этом году проходит в Дубае.



В полуфинале украинка, получившая 30-й номер посева, сыграет c Лести Керкхов (Нидерланды, №176 WTA). Встреча состоится третьим запуском после матча Гарсия-Перес – Эррани. Ориентировочное время начала – 12:45 по Киеву.



Ранее девушки играли один раз, победила украинка.



В следующем раунде победительница встречи сразится против Людмилы Самсоновой из России (№127 WTA) или Робин Андерсон из США (№201 WTA).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу трансляции

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