Леся Цуренко – Лесли Керкхов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча полуфинала квалификации Открытого чемпионата Австралии

  • 12.01.2021 11:47
  • 373 просмотра
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Леся Цуренко – Лесли Керкхов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© WTA. Леся Цуренко

Во вторник, 12 января, украинская теннисистка Леся Цуренко (№146 WTA) продолжит играть в квалификации Открытого чемпионата Австралии, которая в этом году проходит в Дубае.
 
В полуфинале украинка, получившая 30-й номер посева, сыграет c Лести Керкхов (Нидерланды, №176 WTA). Встреча состоится третьим запуском после матча Гарсия-Перес – Эррани. Ориентировочное время начала – 12:45 по Киеву.
 
Ранее девушки играли один раз, победила украинка.
 
В следующем раунде победительница встречи сразится против Людмилы Самсоновой из России (№127 WTA) или Робин Андерсон из США (№201 WTA).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу трансляции

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Источник — Sport.ua

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