Расписание украинцев в квалификации Australian Open на 12 января

12 января в квалификационном турнире к Открытому чемпионату Австралии по теннису пройдут матчи второго круга.
Во вторник на корты Дубая (женский турнир) и Дохи (мужской) выйдут четыре представителя Украины.
Катарина Завацкая (№118 WTA), получившая девятый номер посева, сыграет против из Анкиты Райны из Индии (№180 WTA). Встреча пройдет первым запуском и начнется в 08:00 по Киеву.
Ангелина Калинина (№163 WTA) сразится с лидером посева Кайей Юван (Словения, №104 WTA). Встреча пройдет вторым запуском после поединка Калинская - Бюрель. Ориентировочное время начала – 09:30 по Киеву.
Леся Цуренко (№146 WTA), получившая 30-й номер посева, сыграет c Лести Керкхове (Нидерланды, №176 WTA). Встреча состоится третьим запуском после матча Гарсия-Перес – Эррани. Ориентировочное время начала – 11:00 по Киеву.
Сергей Стаховский (№201 ATP) продолжит борьбу матчем против Джейсона Кублера (Австралия, №259 ATP), которому организаторы выдали вайлд-кард. Встреча состоится вторым запуском после матча Махач – Мелигени Родригеш Алвеш. Ориентировочное время начала матча – 11:00 по Киеву.
ТУРНИРНАЯ СЕТКА (мужчины)
ТУРНИРНАЯ СЕТКА (женщины)
Источник — Sport.ua
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