Цуренко стартовала с непростой победы в квалификации Australian Open

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№146 WTA) с победы стартовала в квалификации Открытого чемпионата Австралии, которая в этом году проходит в Дубае.
В первом круге отбора украинка, получившая 30-й номер посева, не без проблем обыграла обладательницу вайлд-кард Ивану Попович (Австралия, №326 WTA).
Australian Open (Дубай). Первый круг квалификации
Леся Цуренко (Украина) – Ивана Попович (Австралия) – 2:6, 6:2, 6:2
В следующем раунде Цуренко сразится против Лесли Керкхове из Нидерландов (№176 WTA).
Ранее в полуфинал отбора вышли Катарина Завацкая и Ангелина Калинина.
Источник — Sport.ua
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