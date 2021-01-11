Цуренко стартовала с непростой победы в квалификации Australian Open

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№146 WTA) с победы стартовала в квалификации Открытого чемпионата Австралии, которая в этом году проходит в Дубае.



В первом круге отбора украинка, получившая 30-й номер посева, не без проблем обыграла обладательницу вайлд-кард Ивану Попович (Австралия, №326 WTA).



Australian Open (Дубай). Первый круг квалификации

Леся Цуренко (Украина) – Ивана Попович (Австралия) – 2:6, 6:2, 6:2



В следующем раунде Цуренко сразится против Лесли Керкхове из Нидерландов (№176 WTA).



Ранее в полуфинал отбора вышли Катарина Завацкая и Ангелина Калинина.