Цуренко стартовала с непростой победы в квалификации Australian Open

Украинка сумела собраться после неожиданного проигрыша первого сета

  • 11.01.2021 11:34
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Цуренко стартовала с непростой победы в квалификации Australian Open
© Jimmie48 Photography. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№146 WTA) с победы стартовала в квалификации Открытого чемпионата Австралии, которая в этом году проходит в Дубае.
 
В первом круге отбора украинка, получившая 30-й номер посева, не без проблем обыграла обладательницу вайлд-кард Ивану Попович (Австралия, №326 WTA).
 
Australian Open (Дубай). Первый круг квалификации
Леся Цуренко (Украина) – Ивана Попович (Австралия) – 2:6, 6:2, 6:2
 
В следующем раунде Цуренко сразится против Лесли Керкхове из Нидерландов (№176 WTA).
 
Ранее в полуфинал отбора вышли Катарина Завацкая и Ангелина Калинина

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Источник — Sport.ua

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