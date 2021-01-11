Калинина разобралась с первой соперницей в квалификации Australian Open

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№163 WTA) удачно стартовала в квалификации Открытого чемпионата Австралии, которая в этом году проходит в Дубае.



23-летняя украинка в первом круге отбора уверенно обыграла Пемру Озген (Турция, №212 WTA).



Australian Open (Дубай). Первый круг квалификации

Ангелина Калинина (Украина) – Пемра Озген (Турция) – 6:1, 6:1



В следующем раунде победительница встречи сразится против Кайи Юван из Словении (№104 WTA) или Сторм Сандерс из Австралии (№283 WTA).

Ранее свой первый матч отбора выиграла Катарина Завацкая.