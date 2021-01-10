Завацкая преодолела первый круг квалификации Australian Open

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№118 WTA) удачно стартовала в квалификации Открытого чемпионата Австралии, которая в этом году проходит в Дубае.
20-летняя украинка, получившая девятый номер посева, обыграла Клару Таусон из Дании (№152 WTA).
Australian Open (Дубай). Первый круг квалификации
Катарина Завацкая (Украина) – Клара Таусон (Дания) – 6:3, 6:3
В следующем раунде Завацкая сразится против Анкиты Райны из Индии (№180 WTA).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Молодець))
Молодець))
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.