Завацкая преодолела первый круг квалификации Australian Open

Украинка обыграла Клару Таусон из Дании

  • 10.01.2021 09:58
  • 949 просмотров
  • 3 комментария
Завацкая преодолела первый круг квалификации Australian Open
© Jimmie48 Photography. Катарина Завацкая

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№118 WTA) удачно стартовала в квалификации Открытого чемпионата Австралии, которая в этом году проходит в Дубае.
 
20-летняя украинка, получившая девятый номер посева, обыграла Клару Таусон из Дании (№152 WTA).
 
Australian Open (Дубай). Первый круг квалификации
Катарина Завацкая (Украина) – Клара Таусон (Дания) –  6:3, 6:3
 
В следующем раунде Завацкая сразится против Анкиты Райны из Индии (№180 WTA).

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Александр Науменко
    online
      Александр Науменко, 10.01.2021 10:15
    +3
    Гарний ранок.
    Ссылка
    Назар Пундяк Fin
    online
      Назар Пундяк Fin, 10.01.2021 10:08
    +4
    Кеф на Завацьку був 5!!
    Молодець))
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 10.01.2021 10:02
    +4
    молодець ,діяла доволі агресивно..Удачі в наступних матчах!
    Ссылка
    Назар Пундяк Fin
    online
      Назар Пундяк Fin, 10.01.2021 10:08
    +4
    Кеф на Завацьку був 5!!
    Молодець))
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 10.01.2021 10:02
    +4
    молодець ,діяла доволі агресивно..Удачі в наступних матчах!
    Ссылка
    Александр Науменко
    online
      Александр Науменко, 10.01.2021 10:15
    +3
    Гарний ранок.
    Ссылка
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