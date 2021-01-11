Леся Цуренко – Ивана Попович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В понедельник, 11 января, украинская теннисистка Леся Цуренко (№146 WTA) стартует в квалификации Открытого чемпионата Австралии, которая в этом году пройдет в Дубае.



В первом круге отбора украинка, получившая 30-й номер посева, сыграет против Иваны Попович (Австралия, №326 WTA), которой организаторы выдали вайлд-кард. Встреча состоится вторым запуском на третьем корте после матча Мин - Дарт. Ориентировочное время начала – 09:50 по Киеву.



Ранее девушки между собой не играли.



В следующем раунде победительница встречи сразится против Лесли Керкхове из Нидерландов (№176 WTA).

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