Расписание украинок в квалификации Australian Open на 11 января

В понедельник на корты Дубая выйдут три представительницы Украины

  • 10.01.2021 15:18
  • 465 просмотров
  • 1 комментарий
Расписание украинок в квалификации Australian Open на 11 января
© Инстаграм Леси Цуренко

11 января в квалификационном турнире к Открытому чемпионату Австралии по теннису продолжатся матчи первого круга.
 
В понедельник на корты Дубая (женский турнир) выйдут три представительницы Украины.
 
Леся Цуренко (№146 WTA), получившая 30-й номер посева, сыграет против Иваны Попович (Австралия, №326 WTA), которой организаторы выдали вайлд-кард. Встреча состоится вторым запуском на третьем корте. Ориентировочное время начала – 09:30 по Киеву.
 
Ангелина Калинина (№163 WTA) сразится с Пемрой Озген (Турция, №212 WTA). Встреча пройдет первым запуском на корте №5. Начало матча в 08:00 по Киеву.
 
На том же корте четвертым запуском сыграет Дарья Снигур (№221 WTA). Ее соперницей станет Кэти Макнелли (США, №121 WTA). Ориентировочное время начала матча – 12:30 по Киеву.

Ранее первый круг преодолела Катарина Завацкая.

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Николай Власов
    online
      Николай Власов, 10.01.2021 16:12
    0
    УДАЧИ ВАМ ДЕВОЧКИ МЫ ВСЕГДА С ВАМИ 🎉🎉🎉🏆🏆🏆🇺🇦🇺🇦🇺🇦💖💖💖💗💗💗🥇
    🥇🥇
    Ссылка
    Николай Власов
    online
      Николай Власов, 10.01.2021 16:12
    0
    УДАЧИ ВАМ ДЕВОЧКИ МЫ ВСЕГДА С ВАМИ 🎉🎉🎉🏆🏆🏆🇺🇦🇺🇦🇺🇦💖💖💖💗💗💗🥇
    🥇🥇
    Ссылка
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