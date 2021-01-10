Расписание украинок в квалификации Australian Open на 11 января

11 января в квалификационном турнире к Открытому чемпионату Австралии по теннису продолжатся матчи первого круга.



В понедельник на корты Дубая (женский турнир) выйдут три представительницы Украины.



Леся Цуренко (№146 WTA), получившая 30-й номер посева, сыграет против Иваны Попович (Австралия, №326 WTA), которой организаторы выдали вайлд-кард. Встреча состоится вторым запуском на третьем корте. Ориентировочное время начала – 09:30 по Киеву.



Ангелина Калинина (№163 WTA) сразится с Пемрой Озген (Турция, №212 WTA). Встреча пройдет первым запуском на корте №5. Начало матча в 08:00 по Киеву.



На том же корте четвертым запуском сыграет Дарья Снигур (№221 WTA). Ее соперницей станет Кэти Макнелли (США, №121 WTA). Ориентировочное время начала матча – 12:30 по Киеву.

Ранее первый круг преодолела Катарина Завацкая.

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