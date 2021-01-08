Молчанов и Недовесов проиграли стартовый матч на турнире ATP в Турции

Украинский теннисист Денис Молчанов завершил борьбу в парном разряде турнира ATP 250 в Анталье.
Украинец в паре с экс-украинцем Александром Недовесовым, который представляет Казахстан, проиграл в первом круге тандему из Финляндии Харри Хелиоваара/Эмиль Руусувуори.
Анталья. Первый круг парного разряда
Денис Молчанов/Александр Недовесов – Харри Хелиоваара/Эмиль Руусувуори – 3:6, 2:6
Ранее украинки Катерина Бондаренко и Надежда Киченок завершили борьбу в парном разряде на соревнованиях в Абу-Даби.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.