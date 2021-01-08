Молчанов и Недовесов проиграли стартовый матч на турнире ATP в Турции

Украинец и экс-украинец не смогли выйти в 1/4 финала

  • 08.01.2021 15:17
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Молчанов и Недовесов проиграли стартовый матч на турнире ATP в Турции
© ATP. Денис Молчанов

Украинский теннисист Денис Молчанов завершил борьбу в парном разряде турнира ATP 250 в Анталье.  
 
Украинец в паре с экс-украинцем Александром Недовесовым, который представляет Казахстан, проиграл в первом круге тандему из Финляндии Харри Хелиоваара/Эмиль Руусувуори.
 
Анталья. Первый круг парного разряда
Денис Молчанов/Александр Недовесов – Харри Хелиоваара/Эмиль Руусувуори – 3:6, 2:6

Ранее украинки Катерина Бондаренко и Надежда Киченок завершили борьбу в парном разряде на соревнованиях в Абу-Даби.

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Источник — Sport.ua

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