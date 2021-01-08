Абу-Даби. Бондаренко и Киченок уступили в первом круге

Украинки не справились в матче парного разряда

  • 08.01.2021 14:55
  • 202 просмотра
  • 1 комментарий
Абу-Даби. Бондаренко и Киченок уступили в первом круге
© WTA. Катерина Бондаренко

Украинские теннисистки Катерина Бондаренко и Надежда Киченок сыграли матч парного разряда в первом круге турнира в Абу-Даби.

Украинский дуэт в двух сетах проиграл чешскому тандему Каролина Мухова/Маркета Вондроушова - 6:3, 6:0.

Ранее Бондаренко в одиночном разряде вышла во второй круг соревнования, где уступила Онс Жабер.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    u6464u
      u6464u, 08.01.2021 15:23
    0
    Наверное опыта не хватило двум пенсионеркам
    Ссылка
    u6464u
      u6464u, 08.01.2021 15:23
    0
    Наверное опыта не хватило двум пенсионеркам
    Ссылка
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