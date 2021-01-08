Абу-Даби. Бондаренко и Киченок уступили в первом круге

Украинские теннисистки Катерина Бондаренко и Надежда Киченок сыграли матч парного разряда в первом круге турнира в Абу-Даби.
Украинский дуэт в двух сетах проиграл чешскому тандему Каролина Мухова/Маркета Вондроушова - 6:3, 6:0.
Ранее Бондаренко в одиночном разряде вышла во второй круг соревнования, где уступила Онс Жабер.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.