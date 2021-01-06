Лидер против чемпиона. Ювентус нанес Милану первое поражение в чемпионате

К центральному поединку 16-го тура «Милан» подошел во главе турнирной таблице и без поражений. А победа в противостоянии с «россонери» для подопечных Андреа Пирло была критически важна, ведь туринцы отставали от первого места на целых десять очков. Таким образом, в текущем турнире «Ювентус» – вовсе не главный претендент на Скудетто.

Сразу после стартового свистка гости начали пытаться установить контроль над мячом, и уже на 2-й минуте они создали первую угрозу воротам. Дибала не реализовал отличный шанс, от линии вратарской не сумев нанести сильный удар с лёта. «Россонери» с ответом медлить не стали. Защитники «Юве» в собственной штрафной «подарили» мяч Бентанкуру, после удара которого реакцию продемонстрировал Щесны.

Освоившись на поле и присмотревшись к соперникам, «черно-белые» резко взвинтили темп и заставили футболистов миланского клуба сконцентрироваться на защитных действиях. Вдоволь проблем обороне «россонери» доставил Федерико Кьеза. Сначала он из центра штрафной попал в штангу, а затем воспользовался ювелирной передачей пяткой от Дибалы и точным ударом в дальний угол открыл счет в матче.

В дальнейшем соперники проводили обоюдные атаки, пытаясь не задерживать мяч в центре поля. У «Милана» дважды на ударной позиции оказывался Леау. В первом эпизоде португальцу немного не хватило точности, а затем свою команду выручил Щесны. Мог еще в первом тайме оформить дубль Кьеза, который из-за пределов штрафной пробил бесхитростно для Доннаруммы. А перед перерывом хозяева сравняли результат. Леау сделал рывок по левому флангу и поперечной передачей выложил мяч под удар Калабрии, отправившему футбольный снаряд в «девятку».

Вторая половина встречи началась с опасного удара Далота и очередного сэйва в исполнении Щесны. «Черно-белые» постепенно завладели территориальным преимуществом, и второе взятие ворот «Милана» соорудили все те же Дибала с Кьезой. Пауло вновь ассистировал партнеру, а Федерико от линии штрафной пробил точно в угол.

Точку в матче поставили футболисты, появившиеся на поле со скамейки запасных. Кулусевски ворвался в штрафную и отпасовал мяч на Маккенни, который с линии вратарской не промахнулся. После этого вопрос о победителе противостояния был практически снят.

«Милан» проиграл, но остается на вершине турнирной таблицы Серии А. «Ювентус» же показал высокий класс и значительно улучшил свои позиции.

Чемпионат Италии. 16-й тур.

«Милан» – «Ювентус» – 1:3

Давиде Калабрия (41) – Федерико Кьеза (18, 62), Уэстон Маккенни (76)

Алессио Романьоли (90) – Родриго Бентанкур (60), Данило (73)

«Милан»: Джанлуиджи Доннарумма, Тео Эрнандес, Алессио Романьоли, Симон Кьер (Пьер Калюлю, 81), Диогу Далот (Дэниел Мальдини, 81), Давиде Калабрия (Андреа Конти, 81), Франк Кессье, Йенс Хауге (Браим Диас, 67), Хакан Чалханоглу, Самуэль Кастильехо (Лоренцо Коломбо, 87), Рафаэл Леау

«Ювентус»: Войцех Щесны, Данило, Маттейс де Лигт, Леонардо Бонуччи, Джанлука Фработта (Мерих Демирал, 87), Аарон Рэмси (Федерико Бернардески, 74), Родриго Бентанкур (Артур, 74), Адриен Рабьо, Федерико Кьеза (Деян Кулусевски, 63), Пауло Дибала (Уэстон Маккенни, 64), Криштиану Роналду

Арбитр: Массимилиано Иррати

Стадион «Сан-Сиро» (Милан, Италия)

МИЛАН - ЮВЕНТУС. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА