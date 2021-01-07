В поединке 16-го тура чемпионата Италии по футболу «Милан» дома проиграл «Ювентусу» со счетом 1:3.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Милан» — «Ювентус» — 1:3
Голы: Калабриа, 41 — Кьеза, 18, 62, Маккенни, 76
События матча
|76'
|ГОЛ ! Мяч забил Вестон МакКенни (Ювентус).
|62'
|ГОЛ ! Мяч забил Федерико Кьеза (Ювентус).
|41'
|ГОЛ ! Мяч забил Давиде Калабриа (Милан).
|18'
|ГОЛ ! Мяч забил Федерико Кьеза (Ювентус).
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Источник — YouTube
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