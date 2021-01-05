В среду, 6-го января, состоится поединок 16-го тура чемпионата Италии по футболу, в котором «Милан» примет туринский «Ювентус».

Давненько мы не видели такого «Милана»! В текущем сезоне «россонери» только и делают, что радуют своих поклонников. После 15-ти сыгранных туров «Милан» занимает первое место в турнирной таблице Серии А, имея в активе 37 очков при разнице забитых и пропущенных мячей 34-16. При этом в графе «поражения» у миланского клуба до сих пор красуется гордый ноль. В общем, все как в лучшие годы.

У «Ювентуса» в этом сезоне не все так гладко. Да, туринцам, в отличие от «Милана», приходится тратить массу сил на Лигу чемпионов, но все-таки команда ощутимо пробуксовывает. После 14-ти сыгранных матчей «Ювентус» набрал 27 очков и занимает пятое место в турнирной таблице, имея разницу забитых и пропущенных мячей 29-14.

Кто бы сказал, что к середине сезона «Милан» будет опережать «Ювентус» на десять зачетных пунктов — не поверил бы. Но Серия А еще не перевалила экватор, а потому все может измениться.

«Милан» — лидер турнирной таблицы, «Милан» играет дома, кого букмекеры считают фаворитом? Правильно, «Ювентус». На победу гостей дают коэффициенты 2,32-2,39. Победа хозяев оценивается коэффициентами 3,10-3,24. На ничью дают примерно столько же — 3,35-3,45.

Да, у «Милана» не сыграет Златан Ибрагимович, в 39 лет переживающий очередной расцвет карьеры. Шведский форвард продолжает восстанавливаться после травмы. Но и без Ибры у «россонери» есть кому забивать. Впрочем, «Ювентус» сделает все, чтобы сократить отставание от миланского клуба в турнирной таблице, заруба нас ожидает очень жесткая.

Ориентировочные составы:

«Милан»: Доннарумма — Калабрия, Кьер, Романьоли, Эрнандес, Крунич, Кессье, Кастильехо, Чалханоглу, Ребич, Леао.

«Ювентус»: Щенсны — Куадрадо, де Лигт, Бонуччи, Данило, Маккенни, Бентанкур, Рэмзи, Кьеза, Роналду, Дибала.

6 января, среда