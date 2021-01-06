Чемпионат Италии. 16-й тур.

«Милан» – «Ювентус» – 1:1

Давиде Калабрия (41) – Федерико Кьеза (18)

«Милан»: Джанлуиджи Доннарумма, Тео Эрнандес, Алессио Романьоли, Симон Кьер, Диогу Далот, Давиде Калабрия, Франк Кессье, Йенс Хауге, Хакан Чалханоглу, Самуэль Кастильехо, Рафаэл Леау

Запас: Антонио Доннарумма, Чиприан Тэтэрушану, Андреа Конти, Леонардо Дуарте, Пьер Калюлю, Матео Мусаккио, Марко Фриджерио, Браим Диас, Лоренцо Коломбо, Дэниел Мальдини

«Ювентус»: Войцех Щесны, Данило, Маттейс де Лигт, Леонардо Бонуччи, Джанлука Фработта, Аарон Рэмси, Родриго Бентанкур, Адриен Рабьо, Федерико Кьеза, Пауло Дибала, Криштиану Роналду

Запас: Джанлуиджи Буффон, Джорджо Кьеллини, Мерих Демирал, Алессандро ди Пардо, Раду Дрэгушин, Деян Кулусевски, Уэстон Маккенни, Маноло Портанова, Артур, Федерико Бернардески, Козимо да Грака, Николо Фаджоли

Арбитр: Массимилиано Иррати

Стадион «Сан-Сиро» (Милан, Италия)

56 мин. Рэмси принял мяч в левом углу штрафной Милана, но затем пробил неудачно.

54 мин. Игра идет в центре поля.

52 мин. Гости контролируют мяч.

48 мин. ОПАСНО! Далот пробил из-за пределов штрафной, и Щесны в падении перевел мяч на угловой!

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

44 мин. Неудачная атака Милана.

41 мин. ГОООООООООООЛЛЛ!!! 1:1!!! Леау убежал по левому флангу и сделал поперечную передачу на Калабрию, который технично пробил точно в девятку!

39 мин. Игра идет в центре поля.

36 мин. Россонери больше владеют мячом в эти минуты.

34 мин. Чалханоглу пробил низом из-за пределов штрафной, и Щесны в падении поймал мяч.

31 мин. После удара Чалханоглу мяч попал в Бонуччи.

29 мин. Неудачная атака Ювентуса.

27 мин. Леау пробил с разворота из левого угла штрафной, и Щесны в падении перевел мяч на угловой!

24 мин. Кьеза стрельнул из-за пределов штрафной, и Доннарумма отбил мяч!

22 мин. ОПАСНО! Леау пробил от линии штрафной, и мяч пробил рядом с крестовиной!

21 мин. Романьоли заблокировал удар Роналду из центра штрафной!

18 мин. ГОООООООООООЛЛЛ!!! 0:1!!! Дибала классно пяткой скинул мяч на ход Кьезе, который из правого угла штрафной точно пробил в дальний угол!

18 мин. Чалханоглу заблокировал удар Роналду из угла штрафной!

16 мин. МОМЕНТ!!! ШТАНГА оказалась на пути мяча после удара Кьезы из центральной зоны штрафной!!!

14 мин. Чалханоглу со штрафного навесил в руки Щесны.

12 мин. Эрнандес навесил с левого фланга, и Бонуччи выбил мяч.

11 мин. Неудачная атака Милана.

9 мин. Фработта из левого угла штрафной пробил немного выше перекладины!

7 мин. МОМЕНТ! Бентанкур зацепился за мяч в штрафной Юве и пробил в ближний угол - Щесны в падении перевел на угловой!

6 мин. После розыгрыша углового Хауге стрельнул из левого угла штрафной - защитник успел выставить ногу и выбил мяч!

4 мин. Эрнандес нарушил правила на половине поля Ювентуса.

2 мин. ОПАСНО! После прострела с фланга у Дибала не получился удар с лёта от линии вратарской!

2 мин. Туринцы обрезались в центре поля, но хозяева не сумели провести быструю контратаку.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

В среду, 6-го января, состоится поединок 16-го тура чемпионата Италии, в котором «Милан» будет принимать «Ювентус». Матч пройдет в Милане на стадионе «Сан-Сиро» и начнется в 21:45 по киевскому времени.

«Россонери» еще не проигрывали в текущем чемпионате и лидируют в турнирной таблице Серии А. «Милан» опережает «Ювентус» на десять очков, и «бьянконери» рискуют впервые за последние восемь лет не выиграть Скудетто. У «Милана» продолжает восстанавливаться Златан Ибрагимович, поэтому швед не сможет помочь своей команде. У «Ювентуса» вне игры оказались Сандро, подхвативший коронавирус, и находящийся в лазарете Мората. В прошлом туре чемпионата «россонери» на выезде обыграли «Беневенто» со счетом 2:0, а туринцы дома разгромили «Удинезе» - 4:1. В июле прошлого года «Милан» прервал проигрышную семиматчевую серию в противостояниях со «Старой Синьорой», обыграв соперников со счетом 4:2. Тогда подопечные Стефано Пиоли пропустили два гола в начале второго тайма, но затем сумели совершить потрясающий камбэк.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Милан» - «Ювентус».