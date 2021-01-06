В среду, 6 января, в Бильбао на стадионе «Сан-Мамес» состоится отложенный матч 2 тура испанской Примеры, в котором «Атлетик» примет «Барселону».

«Атлетик»

«Баски», которые в таблице испанского чемпионата занимают 9 место, в преддверии игры пережили тренерскую рокировку. В минувший уик-энд они на своем поле переиграли «Эльче» (1:0), но это не уберегло теперь уже экс-наставника команды Гаиску Гаритано от увольнения. Вакантным тренерский пост в команде оставался недолго – спустя считанные часы «Атлетик» объявил о назначении экс-главного тренера «Валенсии» Марселино Тораля.

55-летнему испанскому специалисту дебютировать в «Атлетике» предстоит в матче с пятой командой таблицы чемпионата Испании. В настоящий момент новые подопечные Марселино, имея в активе 6 побед и 3 ничьи при 8 поражениях, уступают каталонцам 7 пунктов (21 очко против 28-ми). «Красно-белые» в родных стенах в текущем сезоне бескомпромиссны: в восьми домашний поединках они пять раз выиграли и трижды проиграли. Как уже упоминалось, 3 января «баски» обыграли на своем поле «Эльче», а ранее уступили 0:1 «Реал Сосьедаду», чем закрыли победную игру с «Уэской» (2:0).

В целом же, «Атлетик» в настоящий момент далеко не убедителен. До выигрыша у «Эльче» он шел на серии из одной победы в семи поединках (3 ничьи и 3 поражения).

Против «Барселоны» в рядах «Атлетика» не смогут сыграть травмированные Альварес, Унаи Лопес и Ноласкоаин.

«Барселона»

Подопечные Рональда Кумана сейчас располагаются сразу позади топ-4 турнирной таблицы. В активе у «сине-гранатовых» 28 очков после 16-ти проведенных поединков (8 побед, 4 ничьи, 4 поражения). Лидеру национального пелотона – мадридскому «Атлетико» - «Барселона» уступает по потерянным пунктам сразу 11 очков.

В минувший игровой уик-энд, когда состоялись поединки 17 тура сезона, «блаугранас» на выезде обыграли «Уэску» (1:0). Этим выигрышем команда продлила свою серию встреч без поражений во всех турнирах до 6 матчей. В последний раз «Барселона» была бита 8 декабря прошлого года «Ювентусом» (0:3) в заключительном поединке групповой стадии Лиги чемпионов. После этого каталонцы обыграли на своем поле «Леванте» (1:0) и «Реал Сосьедад» (2:1), также дома поделили очки с «Валенсией» (2:2), на выезде разгромили «Вальядолид» (3:0) и на родном «Камп Ноу» довольствовались ничьей 1:1 в игре с «Эйбаром».

При общем пятом месте в чемпионате Испании каталонцы имеют седьмой результат по достижениям в гостевых играх. В 7-ми выездных матчах они добились трех побед при трех поражениях и один раз сыграли вничью. Для сравнения: в домашних матчах у команды Кумана третий в Примере показатель.

На поле против «Атлетика» не смогут выйти травмированные Коутиньо и Пике, а также Фати и Серджи Роберто.

История встреч

Команды провели между собой в чемпионате Испании 72 матча. На счету у «Атлетика» 13 побед, в активе у «Барселоны» - 47. Еще 12 поединков завершились вничью.

В предыдущем сезоне-2019/2020 команды обменялись домашними победами со счетом 1:0.

Ориентировочные составы:

«Атлетик»: Симон, Капа, Нуньес, Мартинес, Бершиш, Беренгер, Весга, Дани Гарсия, Муниаин, Уильямс, Вильялибре.

«Барселона»: тер Штеген, Дест, Араухо, Ленгле, Альба, Педри, Пьянич, де Йонг, Дембеле, Месси, Гризманн.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в этом матче победят гости, а потому нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.85 по линии Parimatch.

6 января, среда