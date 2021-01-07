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Барселона
06.01.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Рональд КУМАН: «Сейчас Месси играет намного лучше, чем в начале сезона»

Наставник «Барселоны» поделился впечатлениями о победе над «Атлетиком» (3:2)

  • 07.01.2021 05:24
  • 629 просмотров
  • 1 комментарий
Рональд КУМАН: «Сейчас Месси играет намного лучше, чем в начале сезона»
© ФК Барселона. Рональд Куман

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал победу над «Атлетиком» (3:2) в перенесенном поединке 2-го тура Ла Лиги и поделился мнением о выступлениях аргентинского форварда Лионеля Месси в текущем сезоне.

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Trollface
    online
      Trollface, 07.01.2021 08:00
    -1
    Недо Куман скоро уйдет. Месси тоже и за бесплатно.
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