Рональд КУМАН: «Сейчас Месси играет намного лучше, чем в начале сезона»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал победу над «Атлетиком» (3:2) в перенесенном поединке 2-го тура Ла Лиги и поделился мнением о выступлениях аргентинского форварда Лионеля Месси в текущем сезоне.
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Источник — Sport.ua
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