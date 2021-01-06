Дубль Месси. Барселона переиграла Атлетик и вошла в топ-3 Ла Лиги

Сегодня, 6 января, состоялся перенесенный матч 2-го тура Ла Лиги.
Барселона переиграла Атлетик (3:2) и вошла в топ-3 Ла Лиги. Дубль оформил Лионель Месси.
Топ лидеров Ла Лиги: «Атлетико» (38), «Реал» (36), «Барселона» (31), «Реал Сосьедад» (30), «Вильярреал» (29), «Севилья» (27).
Ла Лига. Матч 2-го тура
«Атлетик» – «Барселона» – 2:3
Голы: Иньяки Уильямс, 3 (1:0). Педри, 14 (1:1). Месси, 38 (1:2). Месси, 62 (1:3). Икер Муниаин, 90 (2:3).
«Атлетик»: Симон, Де Маркос (Беренгер, 67), Берчиче (Баленсиага, 32), Иньиго Мартинес, Капа, Нуньес, Рауль Гарсия (Морсильо, 80), Весга (Дани Гарсия, 65), Венседор, Икер Муниаин, Иньяки Уильямс.
«Барселона»: тер Штеген, Жорди Альба, Лангле, Араухо, Дест (Мингеса, 75), Бускетс, де Йонг, Месси, Гризманн, Дембеле (Брэйтуэйт, 75), Педри.
Предупреждения: Весга, 27. Лангле, 57. Дани Гарсия, 70.
Судья: дель Серро Гранде.
6 января. Бильбао. Стадион «Сан-Мамес».
Турнирная таблица Ла Лиги
Источник — Sport.ua
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