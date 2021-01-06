2-й тур
Атлетик
2 : 3
Барселона
06.01.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Дубль Месси. Барселона переиграла Атлетик и вошла в топ-3 Ла Лиги

Впереди каталонского клуба только «Атлетико» и «Реал» Мадрид

  • 06.01.2021 23:59
  • 1665 просмотров
  • 6 комментариев
Дубль Месси. Барселона переиграла Атлетик и вошла в топ-3 Ла Лиги
© Twitter. Лионель Месси

Сегодня, 6 января, состоялся перенесенный матч 2-го тура Ла Лиги.

Барселона переиграла Атлетик (3:2) и вошла в топ-3 Ла Лиги. Дубль оформил Лионель Месси.

Топ лидеров Ла Лиги: «Атлетико» (38), «Реал» (36), «Барселона» (31), «Реал Сосьедад» (30), «Вильярреал» (29), «Севилья» (27).

Ла Лига. Матч 2-го тура

«Атлетик» – «Барселона» – 2:3

Голы: Иньяки Уильямс, 3 (1:0). Педри, 14 (1:1). Месси, 38 (1:2). Месси, 62 (1:3). Икер Муниаин, 90 (2:3).

«Атлетик»: Симон, Де Маркос (Беренгер, 67), Берчиче (Баленсиага, 32), Иньиго Мартинес, Капа, Нуньес, Рауль Гарсия (Морсильо, 80), Весга (Дани Гарсия, 65), Венседор, Икер Муниаин, Иньяки Уильямс.

«Барселона»: тер Штеген, Жорди Альба, Лангле, Араухо, Дест (Мингеса, 75), Бускетс, де Йонг, Месси, Гризманн, Дембеле (Брэйтуэйт, 75), Педри.

Предупреждения: Весга, 27. Лангле, 57. Дани Гарсия, 70.

Судья: дель Серро Гранде.

6 января. Бильбао. Стадион «Сан-Мамес».

Турнирная таблица Ла Лиги

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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    Сергей Долина
      Сергей Долина, 07.01.2021 01:54
    +3
    Барселона по игре явно переиграла Атлетик, хотя команда довольно сильная, особенно хорошо сыграл лучший футболист мира - Месси! Забил 2 мяча и вышел в лидеры лучших бомбардиров Ла Лиги! Вперед Месси! Вперед Барселона!
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    K_Sarioglo@i.ua
    online
      K_Sarioglo@i.ua, 07.01.2021 01:31
    -4
    Жаль, жаль. Ну ничего, хочется верить, что это была разовая вспышка и Барса так и останется вне зоны ЛЧ, а Месси так и будет забивать максимум 1 гол за 2 игры и то если повезет.
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    viktor112007
    online
      viktor112007, 07.01.2021 00:53
    +5
    А де оті "продавайте Мессі, він тягне Барсу на дно"?
    Ссылка
    Philip J. Fry
      Philip J. Fry, 07.01.2021 00:45
    +1
    Barsa_che, 07.01.2021 00:30
    Поздравляю Барселону с заслуженной победой! Атлетик добротная команда, сегодня просто отскочила. Счет должен быть минимум 6 : 2 в пользу Барселоны! Месси! Феномен мирового футбола! За исключением одной обрезки на последней минуте матча, когда Атлетик сократил розрыв, сыграл просто великолепно! В одиночку разорвал команду Атлетик. 2 гола забил красивых, чистых, 1 гол забил с минимального в неигры, 2 раза пробил в штангу, всю игру вел команду вперед! Месси уже в лидерах бомбардиров чемпионата Испании! Похоже дела в Барселоне, понемногу налаживаются. Так держать Барселона!!!
    в этом году, скорее всего, опять без трофеев
    Ссылка
    Barsa_che
    online
      Barsa_che, 07.01.2021 00:30
    +6
    Поздравляю Барселону с заслуженной победой! Атлетик добротная команда, сегодня просто отскочила. Счет должен быть минимум 6 : 2 в пользу Барселоны! Месси! Феномен мирового футбола! За исключением одной обрезки на последней минуте матча, когда Атлетик сократил розрыв, сыграл просто великолепно! В одиночку разорвал команду Атлетик. 2 гола забил красивых, чистых, 1 гол забил с минимального в неигры, 2 раза пробил в штангу, всю игру вел команду вперед! Месси уже в лидерах бомбардиров чемпионата Испании! Похоже дела в Барселоне, понемногу налаживаются. Так держать Барселона!!!
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 07.01.2021 00:09
    +5
    Давно пора!
    Ссылка
    Barsa_che
    online
      Barsa_che, 07.01.2021 00:30
    +6
    Поздравляю Барселону с заслуженной победой! Атлетик добротная команда, сегодня просто отскочила. Счет должен быть минимум 6 : 2 в пользу Барселоны! Месси! Феномен мирового футбола! За исключением одной обрезки на последней минуте матча, когда Атлетик сократил розрыв, сыграл просто великолепно! В одиночку разорвал команду Атлетик. 2 гола забил красивых, чистых, 1 гол забил с минимального в неигры, 2 раза пробил в штангу, всю игру вел команду вперед! Месси уже в лидерах бомбардиров чемпионата Испании! Похоже дела в Барселоне, понемногу налаживаются. Так держать Барселона!!!
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 07.01.2021 00:53
    +5
    А де оті "продавайте Мессі, він тягне Барсу на дно"?
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 07.01.2021 00:09
    +5
    Давно пора!
    Ссылка
    Сергей Долина
      Сергей Долина, 07.01.2021 01:54
    +3
    Барселона по игре явно переиграла Атлетик, хотя команда довольно сильная, особенно хорошо сыграл лучший футболист мира - Месси! Забил 2 мяча и вышел в лидеры лучших бомбардиров Ла Лиги! Вперед Месси! Вперед Барселона!
    Ссылка
    Philip J. Fry
      Philip J. Fry, 07.01.2021 00:45
    +1
    Barsa_che, 07.01.2021 00:30
    Поздравляю Барселону с заслуженной победой! Атлетик добротная команда, сегодня просто отскочила. Счет должен быть минимум 6 : 2 в пользу Барселоны! Месси! Феномен мирового футбола! За исключением одной обрезки на последней минуте матча, когда Атлетик сократил розрыв, сыграл просто великолепно! В одиночку разорвал команду Атлетик. 2 гола забил красивых, чистых, 1 гол забил с минимального в неигры, 2 раза пробил в штангу, всю игру вел команду вперед! Месси уже в лидерах бомбардиров чемпионата Испании! Похоже дела в Барселоне, понемногу налаживаются. Так держать Барселона!!!
    в этом году, скорее всего, опять без трофеев
    Ссылка
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