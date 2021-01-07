2-й тур
Атлетик
2 : 3
Барселона
06.01.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Атлетик – Барселона – 2:3. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Испании

  • 07.01.2021 11:38
  • 1609 просмотров
  • 1 комментарий
Атлетик – Барселона – 2:3. Видео голов и обзор матча
© ФК Барселона

В перенесенном матче второго тура чемпионата Испании по футболу каталонская «Барселона» на выезде обыграла «Атлетик» из Бильбао со счетом 3:2.

События матча
90' ГОЛ ! Мяч забил Икер Муниаин (Атлетик).
62' ГОЛ ! Мяч забил Лионель Месси (Барселона).
38' ГОЛ ! Мяч забил Лионель Месси (Барселона).
14' ГОЛ ! Мяч забил Педро Лопес (Барселона).
3' ГОЛ ! Мяч забил Иньяки Уильямс (Атлетик).
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Источник — MEGOGO

(1 голос)

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Комментарии
    Barsa_che
    online
      Barsa_che, 07.01.2021 12:19
    +1
    А где второе попадание Месси в штангу? Где гол Месси с минимального офсайда? Болейщикам, которые не смотрели матч, интересно было бы посмотреть.
    Ссылка
    Barsa_che
    online
      Barsa_che, 07.01.2021 12:19
    +1
    А где второе попадание Месси в штангу? Где гол Месси с минимального офсайда? Болейщикам, которые не смотрели матч, интересно было бы посмотреть.
    Ссылка
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