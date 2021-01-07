В перенесенном матче второго тура чемпионата Испании по футболу каталонская «Барселона» на выезде обыграла «Атлетик» из Бильбао со счетом 3:2.
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Икер Муниаин (Атлетик).
|62'
|ГОЛ ! Мяч забил Лионель Месси (Барселона).
|38'
|ГОЛ ! Мяч забил Лионель Месси (Барселона).
|14'
|ГОЛ ! Мяч забил Педро Лопес (Барселона).
|3'
|ГОЛ ! Мяч забил Иньяки Уильямс (Атлетик).
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Источник — MEGOGO
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