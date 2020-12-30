Стал известен состав участников ATP Cup

В этом году регламент турнира претерпел изменений

  • 30.12.2020 11:35
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Стал известен состав участников ATP Cup
© ATP

ATP назвала состав участников командного турнира ATP Cup.

Предварительный список стран-участниц:

1) Сербия
2) Испания
3) Австрия
4) Россия
5) Греция
6) Германия
7) Аргентина
8) Италия
9) Япония
10) Франция
11) Канада
12) Австралия (WC)

Напомним, в этом году регламент турнира претерпел изменений. Уменьшено количество стран-участниц, призовой фонд и очки в рейтинг ATP.

Соревнования начнутся в Мельбурне 1 февраля, победитель первого розыгрыша – сборная Сербии. 
 

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Источник — Twitter

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