Известный французский теннисист пропустит Australian Open

Экс-десятая ракетка мира Люка Пуй (№70 ATP) не сыграет на Открытом чемпионате Австралии по теннису.
26-летний француз, который в июле перенес операцию на правом локте, вернется в тур на челленджерах в Кемпере (25-31 января) и Орлеане (1-7 февраля).
Напомним, в 2020-м году Пуй сыграл всего один матч еще в марте. В 2019 году Пуй играл в Мельбурне в полуфинале.
Ранее сообщалось, что Australian Open пропустит Роджер Федерер.
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Источник — L'Equipe
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