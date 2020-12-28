Известный французский теннисист пропустит Australian Open

Люка Пуй начнет сезон на челленджерах

  • 28.12.2020 20:51
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  • 1 комментарий
Известный французский теннисист пропустит Australian Open
© L'Equipe. Люка Пуй

Экс-десятая ракетка мира Люка Пуй (№70 ATP) не сыграет на Открытом чемпионате Австралии по теннису.
 
26-летний француз, который в июле перенес операцию на правом локте, вернется в тур на челленджерах в Кемпере (25-31 января) и Орлеане (1-7 февраля).
 
Напомним, в 2020-м году Пуй сыграл всего один матч еще в марте. В 2019 году Пуй играл в Мельбурне в полуфинале. 

Ранее сообщалось, что Australian Open пропустит Роджер Федерер.

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Источник — L'Equipe

(1 голос)

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Комментарии
    Alehandro
    online
      Alehandro, 28.12.2020 21:02
    0
    Я думал, Элина так за*бала Монфиса своими танцулями в ТикТоке, шо тот решил пропустить ближайший Шлем, лишь бы побыть одному))
    Ссылка
    Alehandro
    online
      Alehandro, 28.12.2020 21:02
    0
    Я думал, Элина так за*бала Монфиса своими танцулями в ТикТоке, шо тот решил пропустить ближайший Шлем, лишь бы побыть одному))
    Ссылка
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