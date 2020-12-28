Известный французский теннисист пропустит Australian Open

Экс-десятая ракетка мира Люка Пуй (№70 ATP) не сыграет на Открытом чемпионате Австралии по теннису.



26-летний француз, который в июле перенес операцию на правом локте, вернется в тур на челленджерах в Кемпере (25-31 января) и Орлеане (1-7 февраля).



Напомним, в 2020-м году Пуй сыграл всего один матч еще в марте. В 2019 году Пуй играл в Мельбурне в полуфинале.

Ранее сообщалось, что Australian Open пропустит Роджер Федерер.