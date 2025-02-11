ФОТО. Известный француз уже перенес операцию после неприятного инцидента
Люка Пуй поделился снимком с больницы
30-летний французский теннисист Люка Пуй (АТР 93) перенес операцию на ноге.
Ему пришлось лечь под нож после тог, как 9 февраля в финальном матче челленджера в Лилле он неудачно упал и так и не смог самостоятельно покинуть корт.
«Спасибо за все ваши сообщения! Операция прошла очень хорошо 👌👍🙏👊», – написал Пуй в социальных сетях.
Люка является бывшей 10-й ракеткой мира, на его счету пять трофеев АТР и полуфинал Australian Open 2019.
ФОТО. Известный француз уже перенес операцию после неприятного инцидента
Merci à tous pour vos messages !! L’opération s’est très bien passée 👌👍🙏👊 pic.twitter.com/axg10Yme8P— Lucas Pouille (@la_pouille) February 10, 2025
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