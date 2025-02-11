30-летний французский теннисист Люка Пуй (АТР 93) перенес операцию на ноге.

Ему пришлось лечь под нож после тог, как 9 февраля в финальном матче челленджера в Лилле он неудачно упал и так и не смог самостоятельно покинуть корт.

«Спасибо за все ваши сообщения! Операция прошла очень хорошо 👌👍🙏👊», – написал Пуй в социальных сетях.

Люка является бывшей 10-й ракеткой мира, на его счету пять трофеев АТР и полуфинал Australian Open 2019.

ФОТО. Известный француз уже перенес операцию после неприятного инцидента