Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ФОТО. Известный француз уже перенес операцию после неприятного инцидента
ATP
11 февраля 2025, 03:48 |
35
0

ФОТО. Известный француз уже перенес операцию после неприятного инцидента

Люка Пуй поделился снимком с больницы

11 февраля 2025, 03:48 |
35
0
ФОТО. Известный француз уже перенес операцию после неприятного инцидента
Instagram. Люка Пуй

30-летний французский теннисист Люка Пуй (АТР 93) перенес операцию на ноге.

Ему пришлось лечь под нож после тог, как 9 февраля в финальном матче челленджера в Лилле он неудачно упал и так и не смог самостоятельно покинуть корт.

«Спасибо за все ваши сообщения! Операция прошла очень хорошо 👌👍🙏👊», – написал Пуй в социальных сетях.

Люка является бывшей 10-й ракеткой мира, на его счету пять трофеев АТР и полуфинал Australian Open 2019.

ФОТО. Известный француз уже перенес операцию после неприятного инцидента

По теме:
Гаэль МОНФИС: «Травма может означать мгновенное завершение карьеры»
Звездному новичку Далласа, возможно, потребуется операция
Двое игроков покинули расположение Черноморца
Люка Пуй операция операция на ноге ATP Лилль травма травма ноги
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Жеребьевка 1/8 Кубка Англии. Холанд – шокирован. А кто выпал Забарному?
Футбол | 10 февраля 2025, 21:47 12
Жеребьевка 1/8 Кубка Англии. Холанд – шокирован. А кто выпал Забарному?
Жеребьевка 1/8 Кубка Англии. Холанд – шокирован. А кто выпал Забарному?

Состоялась жеребьевка старейшего английского турнира

ВИДЕО. Фанаты дважды помешали Вондроушовой подать в матче со Свитолиной
Теннис | 11 февраля 2025, 03:17 0
ВИДЕО. Фанаты дважды помешали Вондроушовой подать в матче со Свитолиной
ВИДЕО. Фанаты дважды помешали Вондроушовой подать в матче со Свитолиной

Во время игры Маркеты и Элины болельщики уж очень радовались победе Онс Жабер

Левандовски приготовиться. Барселона готовит интересный обмен игроками
Футбол | 10.02.2025, 11:40
Левандовски приготовиться. Барселона готовит интересный обмен игроками
Левандовски приготовиться. Барселона готовит интересный обмен игроками
Надежда Киченок вслед за Костюк покинула парный турнир в Катаре
Теннис | 10.02.2025, 20:57
Надежда Киченок вслед за Костюк покинула парный турнир в Катаре
Надежда Киченок вслед за Костюк покинула парный турнир в Катаре
Гави и Педри против. Флик дал зеленый свет на выход полузащитника Барселоны
Футбол | 10.02.2025, 09:29
Гави и Педри против. Флик дал зеленый свет на выход полузащитника Барселоны
Гави и Педри против. Флик дал зеленый свет на выход полузащитника Барселоны
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Польша со всеми разобралась. Повержены соперники из топ-дивизиона
Польша со всеми разобралась. Повержены соперники из топ-дивизиона
09.02.2025, 17:01
Хоккей
Владимир КЛИЧКО: «Бой с Усиком? Он не мой брат, мы не одной крови»
Владимир КЛИЧКО: «Бой с Усиком? Он не мой брат, мы не одной крови»
09.02.2025, 08:32 16
Бокс
Чисора вспомнил об Усике после зрелищной победы. Публика была в восторге
Чисора вспомнил об Усике после зрелищной победы. Публика была в восторге
09.02.2025, 08:49
Бокс
Касильяс назвал лучшего игрока за Месси и Роналду
Касильяс назвал лучшего игрока за Месси и Роналду
10.02.2025, 08:17 7
Футбол
«Эти позы меня убивают». Жена динамовца – о новом контракте мужа
«Эти позы меня убивают». Жена динамовца – о новом контракте мужа
09.02.2025, 16:47 7
Футбол
Джерард назвал сильнейших футболистов, которых видел за свою карьеру
Джерард назвал сильнейших футболистов, которых видел за свою карьеру
10.02.2025, 03:47 2
Футбол
ВИДЕО. Фанаты Бенфики освистали Трубина. Украинец красноречиво отреагировал
ВИДЕО. Фанаты Бенфики освистали Трубина. Украинец красноречиво отреагировал
09.02.2025, 14:08 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем